站自由派這邊 首席大法官阻德州墮胎新法引矚目

最高法院首席大法官羅伯茲。（美聯社）

德州1日上路的禁止墮胎 新州法，雖然被墮胎權倡議團體提出緊急上訴，最高法院卻在1日深夜以五票比四票駁回；這起引起全美矚目的案例中，首席大法官羅伯茲 (John Roberts)與三位自由派大法官立場一致，引起輿論關切；福斯新聞網(Fox News)2日報導，羅伯茲其實有多次先例，重大案例表決時並未與保守派大法官站在一起。

16年前在共和黨籍前總統小布希(George W. Bush)任命下進入最高法院的羅伯茲，針對「心跳法」案在不同意見書中寫道，這起判例問題複雜，做出判決的時間倉促，因此同意對德州新法下達禁止令(injunction)，暫時維持現狀，讓地區法院及上訴法院有更多考量時間。

福斯新聞網指出，羅伯茲與其他保守派大法官立場相左，這不是第一次；之前另一起與墮胎權有關的判決，「珠恩醫療服務」(June Medical Services)控告路易斯安納州衛生廳代理廳長羅素(Stephen Russo)的2020年「珠恩醫療服務控告羅素案」(June Medical Services v. Russo)中，羅伯茲便加入自由派大法官，駁回路州的墮胎限令。

另外，對於川普政府企圖推翻俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)，羅伯茲在表決時也加入自由派大法官。

最高法院以六票對三票裁定雇主不得基於性傾向或性別認同歧視員工一案，羅伯茲也是多數票之一。

2012年，羅伯茲認同自由派大法官將歐記健保「個人強制納保」(individual mandate)條款視為課稅的解釋，裁定歐記健保合乎憲法；2019年，羅伯茲與自由派大法官站在同一陣線，擋下川普政府企圖在人口普查中增列是否擁有美國公民身份的問題。

福斯新聞網分析，有關宗教信仰自由的案例，羅伯茲在投票是則經常與保守派大法官一致；2018年，羅伯茲投票支持拒絕為同性婚姻顧客製作結婚蛋糕的科羅拉多州糕餅店老闆。