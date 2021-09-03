5：4 最高法院未擋德州墮胎禁令 不排除再討論

反對德州禁止墮胎的人士譜在德州艾丁伯格市示威，稱「墮胎是在挽救生命」。（美聯社）

俗稱「心跳法」的德州 禁止墮胎 法1日上路，最高法院1日深夜以五票對四票駁回墮胎診所等組織的緊急上訴，新法就此正式生效；不過，最高法院保留轉圜空間，不排除德州墮胎法日後又面臨訴訟挑戰時，將再度討論。

拜登總統2日抨擊最高法院未能擋下德州墮胎法，並說已指示聯邦機關盡一切所能，不讓婦女及墮胎診所權益受到衝擊。

德州「心跳法」全面禁止妊娠六周以上的墮胎，成為1973年最高法院裁定墮胎權合法化重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)迄今，美國國內對婦女墮胎設下的最大屏障。

圖為反墮胎人士去年6月在最高法院前集會，要求珍惜生命。（美聯社）

拜登2日發表聲明說，聯邦政府將對最高法院的裁定全力反攻，研議聯邦機關可採取哪些措施，確保德州婦女能夠獲得安全、合法的墮胎，如同「羅伊控告韋德案」判例保障的合法墮胎權。

司法部長葛蘭德(Merrick Garland)2日也發表聲明指出，司法部對於德州「心跳法」深表憂慮，目前正在評估能夠保障包括墮胎權在內婦女憲法權利的所有選項。

拜登先前便面對民主黨內壓力，要求擴增大法官 席次；拜登命令最高法院擴大規模的調查研究，報告訂於今年10月出爐。

德州禁止墮胎新法今年5月獲得共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)簽署，一旦醫護人員能偵測到胎兒心跳，大約為妊娠六周之際，就禁止進行墮胎手術，即便因強暴與亂倫懷孕，都禁止墮胎；共和黨在全美各地推動新法，希望大幅限縮墮胎權。至少12州已頒布州法，禁止妊娠初期的墮胎，但法案陸續遭遇司法挑戰，後來也都被法院擋下。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)在不同意見書中指出，保守派大法官駁回墮胎倡議團體的緊急上訴，如此作法「令人詫異」。自由派大法官凱根(Elena Kagan)則指出，德州新法「公然違憲」。由自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)則指出，婦女擁有憲法賦予權利，懷孕初期可以墮胎。

德州州議員在訂定法案時，條文內容特別避開聯邦法律規範，允許德州一般民眾只要將協助婦女墮胎的任何人告上州立法院，被告都可能因此面臨刑責。