烏克蘭總統訪白宮 拜登承諾反俄國侵略

烏克蘭總統澤倫斯基(左)訪問白宮，與拜登總統晤談。(美聯社)

拜登 總統1日在白宮橢圓辦公室會晤烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，這是澤倫斯基在2019年陷入與美國 前總統川普的「電話門」醜聞後，兩國領導人首度於白宮見面；拜登承諾支持烏克蘭反對俄羅斯侵略，並透露有意親訪烏克蘭。

因美國自阿富汗撤軍引發爭議，澤倫斯基多等了幾天才見到拜登，他對拜登傳達13名美軍在阿富汗恐攻中犧牲的哀悼之意與感同身受，提到俄羅斯和烏克蘭長年的邊境衝突，同樣造成人命損失。

拜登表示，面對俄羅斯的侵略，美國仍堅定支持對烏克蘭主權和領土完整的承諾，將繼續支持烏克蘭推動民主改革，及其完全融入歐洲的行動。

「烏克蘭和美國享有相似的價值系統和強健承諾，那就是我們要追求一個完整、自由與和平的歐洲。」拜登表示。

美烏關係備受矚目，前總統川普遭指曾以邀請澤倫斯基訪問白宮，並凍結援烏經費為由，在一場電話中，施壓烏方調查當時的民主黨總統候選人拜登父子，實施政治打擊，川普事後遭聯邦眾議院彈劾，參議院的共和黨議員以人數優勢擋下並未成功。

此外，華府向來反對俄羅斯繞過烏克蘭，逕向德國輸送天然氣的「北溪二號」管道，川普政府對此進行制裁，拜登上台後取消制裁，在烏克蘭反對下，持續與德國商議解決方式。

澤倫斯基對拜登表示，兩國應密切關注安全議題，包括烏克蘭東部頓巴斯(Donbass)地區和被俄羅斯占領的克里米亞(Crimea)等，以及北溪二號計畫的能源安全議題。

澤倫斯基也提到，烏克蘭希望加入北大西洋公約組織(NATO)的願景和時間表，以及期待美國協助和平解決頓巴斯議題。

華爾街日報引述一名烏克蘭官員說法稱，「北溪二號有問題、(烏克蘭加入)北約也有問題，我們知道美國支持烏克蘭，但我們想要具體的成果。」

這名官員表示，美國自阿富汗撤軍加劇了烏克蘭對華府的擔憂，烏克蘭擔憂自己不再成為拜登政府關注重點。

拜登在公開會晤結束前，並未回應記者針對阿富汗的提問。

拜登表示，美烏正在重振戰略夥伴關係委員會，創立新的戰略防禦架構，以及一項6000萬美元的安全援助計畫，雙邊也展開能源和氣候對話，幫助烏克蘭實現能源多樣化，支持美國的氣候變遷目標；此外，美國已透過疫苗全球取得機制(COVAX)向烏克蘭提供220萬劑新冠疫苗，接下來還會更多。

拜登透露自己有意訪問烏克蘭，紐約時報報導，若成行，拜登將成為2008年布希總統以來，又一位訪問烏克蘭的美國總統；拜登在擔任副總統期間曾訪問烏克蘭，川普陣營在去年大選時曾以烏克蘭作文章，影射拜登家族和烏克蘭能源公司有私下交易，不過並未發酵影響選情。