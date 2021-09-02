鴉片藥物奪50萬命…薩克勒家族支付45億 退出普度藥廠

導致美國類鴉片藥物濫用危機的普度藥廠1日獲聯邦法官批准破產。圖為普度藥廠在康州的總部。(Getty Images)

普度製藥(Purdue Pharma)生產的鴉片類止痛藥「奧施康定」(OxyContin)遭控在過去20多年來，因其成癮性而奪走約50萬人命；紐約 南區聯邦法院破產 法官1日決定，有條件接受擁有普度製藥的薩克勒(Sackler)家族提議支付45億元，並退出普度製藥。

根據薩克勒家族的提議，家族將出資45億元，幫助成立一賠償基金，向每位受害人賠償3500元至4萬8000元不等；此外，普度製藥將會重組 ，薩克勒家族不再有所有權，而是由政府指定董事會成員，重組新公司，其營業獲利將用於政府主導的防範藥物成癮計畫。

在數名檢察長要求下，和解協議還要求薩克勒家族退出其他的鴉片類藥物業務。

經過六個半小時的聽審會後，破產法官德萊恩(Robert Drain)表示，如果薩克勒家族對外聲明，表示家族僅免於受到鴉片類藥物訴訟，不及於其他藥物，則他願意接受和解協議，預計在2日正式裁定。

過去兩年來，與奧施康定有關、針對薩克勒家族的訴訟案約有3000件，由各級政府、個人、原民部落、醫院等各機構、有關團體等提出；而和解協議是否對薩克勒家族太過寬大為其爭議，康乃狄克、華盛頓等州及哥倫比亞特區檢察長聲明，若此和解協議成行，將會上訴。

由數名檢察長委託進行的一項調查發現，就算支付45億元，薩克勒家族仍有107億元的資產，而且透過投資及利息收益，2030年時還將超過140億元；薩克勒家族還面臨刑事指控，但預期將很難定罪。

德萊恩表示，他對薩克勒家族並無好感，也不覺得他們值得同情，且和解協議很可能讓許多人不舒服，但是要通過法律強迫他們支付賠償金，將是個非常困難的過程，當中的風險及最終的回報將是如何值得深思。

一些受害人家屬不能接受和解協議，不過也有家屬認為，再多的錢也喚不回親人，不如拿來幫助受藥物成癮之苦的其他人。