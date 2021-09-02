我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

鴉片藥物奪50萬命…薩克勒家族支付45億 退出普度藥廠

編譯洪毅／綜合1日電
導致美國類鴉片藥物濫用危機的普度藥廠1日獲聯邦法官批准破產。圖為普度藥廠在康州的總部。(Getty Images)
導致美國類鴉片藥物濫用危機的普度藥廠1日獲聯邦法官批准破產。圖為普度藥廠在康州的總部。(Getty Images)

普度製藥(Purdue Pharma)生產的鴉片類止痛藥「奧施康定」(OxyContin)遭控在過去20多年來，因其成癮性而奪走約50萬人命；紐約南區聯邦法院破產法官1日決定，有條件接受擁有普度製藥的薩克勒(Sackler)家族提議支付45億元，並退出普度製藥。

根據薩克勒家族的提議，家族將出資45億元，幫助成立一賠償基金，向每位受害人賠償3500元至4萬8000元不等；此外，普度製藥將會重組，薩克勒家族不再有所有權，而是由政府指定董事會成員，重組新公司，其營業獲利將用於政府主導的防範藥物成癮計畫。

在數名檢察長要求下，和解協議還要求薩克勒家族退出其他的鴉片類藥物業務。

經過六個半小時的聽審會後，破產法官德萊恩(Robert Drain)表示，如果薩克勒家族對外聲明，表示家族僅免於受到鴉片類藥物訴訟，不及於其他藥物，則他願意接受和解協議，預計在2日正式裁定。

過去兩年來，與奧施康定有關、針對薩克勒家族的訴訟案約有3000件，由各級政府、個人、原民部落、醫院等各機構、有關團體等提出；而和解協議是否對薩克勒家族太過寬大為其爭議，康乃狄克、華盛頓等州及哥倫比亞特區檢察長聲明，若此和解協議成行，將會上訴。

由數名檢察長委託進行的一項調查發現，就算支付45億元，薩克勒家族仍有107億元的資產，而且透過投資及利息收益，2030年時還將超過140億元；薩克勒家族還面臨刑事指控，但預期將很難定罪。

德萊恩表示，他對薩克勒家族並無好感，也不覺得他們值得同情，且和解協議很可能讓許多人不舒服，但是要通過法律強迫他們支付賠償金，將是個非常困難的過程，當中的風險及最終的回報將是如何值得深思。

一些受害人家屬不能接受和解協議，不過也有家屬認為，再多的錢也喚不回親人，不如拿來幫助受藥物成癮之苦的其他人。

重組 破產 紐約

上一則

搶在禁令生效前 德州墮胎診所爆滿 半天400通來電

下一則

電信公司提供國會暴動紀錄 麥卡錫力阻

延伸閱讀

美懸賞500萬抓涉毒中公民 北京反對：中未列管該藥物

美懸賞500萬抓涉毒中公民 北京反對：中未列管該藥物
賈斯康司改新政 唐尼市毒品案90%駁回

賈斯康司改新政 唐尼市毒品案90%駁回
15起假車禍詐保險金21人受害 洛縣3嫌被控

15起假車禍詐保險金21人受害 洛縣3嫌被控
芬太尼嚴重濫用 聖克拉拉縣最小逝者僅12歲

芬太尼嚴重濫用 聖克拉拉縣最小逝者僅12歲

熱門新聞

圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

2021-08-29 14:05
喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。圖為受傷女子前往醫院救援。（Getty Images）

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

2021-08-27 15:05
最高法院26日裁定，拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威，呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

2021-08-26 22:24

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎