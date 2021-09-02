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「足球行動」營救阿富汗女子國足隊 6國聯手搶時間

編譯盧炯燊／綜合1日電
各方正在搭救仍困在喀布爾的阿富汗國家女子足球隊成員。圖為上月29日在喀布爾的女球員與家人。(美聯社)
各方正在搭救仍困在喀布爾的阿富汗國家女子足球隊成員。圖為上月29日在喀布爾的女球員與家人。(美聯社)

阿富汗國家女子足球隊在2007年，神學士倒台後六年成立，在此之前神學士視女子參加體育運動是違抗的政治行動，現在它再次掌權，球隊成員紛紛逃離避免遭清算。

多年前已逃到丹麥的國家女足隊長波帕(Khalida Popal)，獲世界職業足球員協會(FIFPRO)支持，上月底與美國、英國、澳洲等六國聯手展開營救行動，有球員及她們的家人共75人及時撤離澳洲，但目前仍有部分球員仍未撤離，國際持續營救行動。

本來她們也有機會離開，然而喀布爾機場發生自殺炸彈攻擊事件，使得撤離阿富汗國家女子足球隊成員、家庭成員及足協人員的國際努力，頓時受到挫折。

布希時代的前國會幕僚長，曾在阿富汗參舆特種部隊工作的麥克雷里(Robert McCreary)透露，這個名為「足球行動」(Operation Soccer Balls)的計畫最少五次試圖營救，但最終失敗，她們為了安全四處躲藏，沒法集中起來。

另一個艱巨之處，在於她們共有133人，包括 26名隊員以及其餘男女老幼等，許多人連護照及登機文件都沒有。

現居加拿大的另一前阿富汗國家女子足球隊長穆赫塔吉(Farkhunda Muhtaj)負責與她們保持聯絡，說這些女孩已經感到絕望。

各方正在搭救仍困在喀布爾的阿富汗國家女子足球隊成員。圖為上月29日在喀布爾的女球...
各方正在搭救仍困在喀布爾的阿富汗國家女子足球隊成員。圖為上月29日在喀布爾的女球員與家人。(美聯社)

麥克雷里表示，「足球行動」與多個國家合作，希望這些14至16歲的隊員最終能在美國定居；他又說，澳洲、法國及卡達都表示有興趣提供幫助。他又希望神學士能讓她們離開，強調這將會對外釋出善意。

前中情局官員麥堅尼(Nic McKinley) 現在是一個協助阿富汗人的非營利組織負責人，他說很明白美國政府專注安置協助過美軍的阿富汗人，但其他人也需要幫助。

阿富汗前國家女足隊長波帕：快燒隊服

來源：Reuters

阿富汗 足球 美國

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