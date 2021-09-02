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合作神學士？密利：保留共同打擊ISIS-K的可能性

記者張文馨／華盛頓報導
參謀長聯席會議主席密利1日表示未來不得不和神學士合作協調反恐。(美聯社)
參謀長聯席會議主席密利1日表示未來不得不和神學士合作協調反恐。(美聯社)

美國上月30日晚撤出阿富汗，國防部長奧斯丁1日總結美國總共撤出12.4萬名平民，感謝13位美軍英勇犧牲；至於美國與神學士下一階段的往來，軍事和外交高層都認為有待觀察，國務院主管政治事務的次卿盧嵐表示，距離承認神學士新政權還很遠，根據過去的紀錄，神學士有很多事需要證明，包含執政作風的改變。

盧嵐(Victoria Nuland)在國務院記者會表示，美國撤離民眾的努力並未在上月31日結束，過去24小時內，美國仍持續與想離開阿富汗的民眾聯繫，美國考慮陸空航線，和盟友討論如何協助民眾安全撤離，從過去一段時間的撤離行動來看，情勢非常不穩定，神學士必須證明自己在接下來這段期間能維持安全。

盧嵐以安全為由，未進一步透露撤離路線。

至於美國是否要承認神學士在阿富汗的政權，盧嵐說，美國和神學士過去一段時間密集接觸，觀察神學士是否遵守聯合國安理會「要求神學士允許阿富汗及外國公民安全有序離境」的決議，並檢視神學士是否能兌現承諾，不過這和正式承認相去甚遠。

盧嵐表示，美國將在雙邊共同利益上持續對話，包括美國盟友和夥伴；首先，美國希望看到神學士落實其義務，包括尊重阿富汗人人權、國際法和人民希望安全離開阿富汗的期望；根據過去的紀錄，神學士有很多事需要證明，例如治理方式和過去有很大不同，神學士自己也說希望受到國際社會歡迎，因此美國將依據實際行動檢視神學士。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)和美軍參謀聯席會議主席密利(Mark Milley)1日在國防部舉行記者會被問及此事，奧斯丁說，對於美軍到目前為止的努力感到自豪，很難預測神學士未來走向。

來源：WION

密利表示，神學士過去是一個無情組織，未來是否改變有待觀察；他也保留與神學士協調打擊呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)的可能。

奧斯丁表示，8月的撤離行動中，共出動778架次的軍用和非軍用飛機，撤離12萬4334人(包含近6000名的美國公民、國務院指定的阿富汗人和第三國公民)；截至1日上午，美國的8個軍事基地收容約2萬名阿富汗人。

奧斯丁表示，對於軍事基地接收阿富汗難民表示驕傲，美國有線電視新聞網(CNN)引述一名國務院資深官員說法稱，多數的特殊移民簽證申請者及其家庭都來不及撤離，因神學士對檢查站標準不一，讓很多人無法離開。

密利捍衛美軍出動無人機攻擊ISIS-K的行動，媒體詢問據報美軍無人機不僅炸毀特定車輛，也造成10位平民死亡，質疑決策過程過度倉促。

密利表示，情報表明ISIS-K透過特定車輛準備行動，美國透過各種方式監控，且無人機攻擊後，該車輛的確發生二次爆炸，顯示情報無誤；事後美軍也確認亡者中至少有一名是ISIS成員。

奧斯丁說，阿富汗任務結束，其他任務必須繼續，美國仍在努力終結疫情大流行，並應對來自中國、俄羅斯、伊朗和北韓的安全挑戰。

共和黨參議院領袖麥康諾(Mitch McConnell)1日表示，不會因阿富汗撤軍行動對拜登提起彈劾，民主黨控制兩院的狀況下，難以發起彈劾導致拜登下台，但選民在選舉投票可以決定民主黨去留。

美國公民 神學士 阿富汗

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