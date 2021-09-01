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國會暴亂被告律師失蹤 代理人竟沒執照

記者張聲肇／綜合報導
替多名國會暴亂被告辯護的律師皮爾斯上月24日起就離奇失蹤，他的代理人卻連律師執照都無，也涉入弊案，使得此案被告的利益陷入危機。（美聯社）
替多名國會暴亂被告辯護的律師皮爾斯上月24日起就離奇失蹤，他的代理人卻連律師執照都無，也涉入弊案，使得此案被告的利益陷入危機。（美聯社）

替多名國會暴亂被告辯護的律師皮爾斯(John Pierce)24日起就離奇失蹤，而他的代理人卻連律師執照都沒有，也涉入弊案，使得被告的利益陷入危機。

代理人馬歇爾(Ryan Joseph Marshall)在首次代替出庭時曾說，皮爾斯不能出庭的理由是有「衝突」；馬歇爾未說明是何種衝突。

接著，皮爾斯應到未到庭的次數越來越多，缺席的理由也越變越怪，從車禍到確診感染新冠肺炎病毒、在醫院靠呼吸機救治，不一而足；而至25日傍晚，他住院的理由變成「虛脫、累壞了」。

30日，聯邦檢察官出面探詢皮爾斯到底怎麼了？因為司法部不知其下落，打電話查詢，律師事務所的電話線居然被停用、切斷了；紐約時報也查不出皮爾斯的下落，簡訊或留話都未獲回應。

皮爾斯失蹤引人注意，不但因為他承諾要辯護的本案被告人數最多，而且多是「驕傲男孩」(Pround Boys)、「守誓者」(Oath keepers)等極端團體成員；此外，他公開發言顯示，他以「焦土策略」處理本案，用最激烈的言詞攻擊可能對他的客戶不利的證人，包括國會議長波洛西

皮爾斯曾揚言要在法庭質詢波洛西，國會遭暴民攻擊前後，對國會的安全警戒措施及人力部署掌握多少，也試圖「抹黑」聯邦調查局(FBI)，暗示FBI設局讓川普支持者墮入其陷阱，甚至懷疑國會暴動是一場內神通外鬼的「自導自演戲」。

至於這段期間替皮爾斯出庭的馬歇爾的身分？檢方說，他連律師執照都還沒考上，依法不能替皮爾斯的客戶辯護。他要在短期內拿到律師執照的可能性，檢方更加質疑，因為這位年輕的助理在賓州已因貪汙、盜竊、詐欺等罪名遭起訴，成為兩個刑事案件的被告。

波洛西 紐約時報 FBI

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