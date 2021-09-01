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維州認司法不公 被控強暴白人女子處死7非裔獲特赦

編譯周芳苑／綜合31日電
維吉尼亞州州長諾譚31日特赦1951年被控強姦白人婦女而被處死的七名非裔男子，此案一直被視為死刑種族差異的例子。圖為七名受刑人的後代出席赦免儀式。（美聯社）
維吉尼亞州州長諾譚31日特赦1951年被控強姦白人婦女而被處死的七名非裔男子，此案一直被視為死刑種族差異的例子。圖為七名受刑人的後代出席赦免儀式。（美聯社）

維吉尼亞州州長諾譚 (Ralph Northam) 31日特赦1951年被控強姦白人婦女而被處死的七名非裔男子；此案引起全球各地要求赦免的請求，被視為死刑種族差異的例子，備受責難。

諾譚與這七名受刑人的十幾位後代及其支持者會面後宣布赦免，家屬哭喊和抽泣聲此起彼落。

七位受刑人被稱為「馬丁斯維爾七人組」( Martinsville Seven)，當年都因強姦32歲白人婦女露比•弗洛伊德(Ruby Stroud Floyd)被定罪；弗洛伊德1949 年1月 8日前往維州馬丁斯維爾非洲裔社區，為所售衣服收錢。

1951年2月2日，其中四人在電椅上被處決，三天後，另三人也遭電刑死亡，七人都由清一色的白人陪審團聽審，創下維州史上因單一受害者被處死人數最多的紀錄。

案發當時，強姦是死罪，但諾譚說，強姦死刑幾乎只適用非洲裔；維州從1908年開始用電椅到1951年，45名因強姦被處決的人全是非洲裔；赦免無關乎七嫌犯是否有罪，而是承認他們受審未依正當程序，並遭到與白人被告不同的種族偏見處死。

諾譚說，這些人被處死主要因為是非洲裔；他們所受懲罰與罪行不符，不該被處死。

諾譚說，七名男子全在八天內判刑；受審時都沒有律師在場，其中有人被捕時受傷或無法閱讀所簽署供詞。

行刑前，抗議者齊集白宮外，州長辦公室收到全球各地請求寬恕的信件。

七人組擁護者和後代去年12月請求諾譚發布死後赦免，請願信未爭辯受刑人無辜，而稱審判不公、懲罰極端又不公正。

案發當時，七名男子多是青少年或20歲出頭。

民主黨籍的諾譚3月簽署廢除死刑的州法案，對維州來說是戲劇性轉變，該州處死人數高居全美第二；而諾譚2018 年上任以來共批准604件赦免案，超過前九位州長總和；諾譚說，這是糾正錯誤。

維吉尼亞州州長諾譚31日特赦1951年被控強姦白人婦女而被處死的七名非裔男子，此...
維吉尼亞州州長諾譚31日特赦1951年被控強姦白人婦女而被處死的七名非裔男子，此案一直被視為死刑種族差異的例子。圖為案件當時宣判時民眾在白宮前示威。（美聯社）
維吉尼亞州州長諾譚31日特赦1951年被控強姦白人婦女而被處死的七名非裔男子，此...
維吉尼亞州州長諾譚31日特赦1951年被控強姦白人婦女而被處死的七名非裔男子，此案一直被視為死刑種族差異的例子。圖為其中一名受刑人的後人出席赦免儀式時激動落淚。（美聯社）
維吉尼亞州州長諾譚31日特赦1951年被控強姦白人婦女而被處死的七名非裔男子，此...
維吉尼亞州州長諾譚31日特赦1951年被控強姦白人婦女而被處死的七名非裔男子，此案一直被視為死刑種族差異的例子。圖為七名受刑人的後代出席赦免儀式。（美聯社）

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