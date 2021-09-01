全面撤離後…加州卡爾多山火蔓延 逼近太浩湖

加州「卡爾多山火」(Caldor Fire)火勢蔓延，逼近太浩湖(Lake Tahoe)，2萬2000居民撤離。圖為一居民在撤離途中堵車時拉小提琴緩解大家的緊張情緒。（Getty Images）

加州 「卡爾多山火 」(Caldor Fire)火勢蔓延，逼近太浩湖(Lake Tahoe)，繼南端度假城鎮南太浩湖(South Lake Tahoe)撤離約2萬2000居民後，緊鄰的內華達州 也嚴陣以待。

卡爾多山火發生於8月14日，截至周末已燒毀300平方哩的土地、逾600棟房屋；截至31日早上，山火距離南太浩湖僅剩三哩，仍在逐漸逼近中，不過絕大多數的居民已在前一天撤離。

山火發生半個月後的現在，火勢仍難控制；國家氣象局示警，當地濕度甚低，風速達每小時30哩，而且有大量乾燥的枯枝落葉；上周濃密的煙霧甚至讓消防隊無法執行空中任務，直到本周，消防隊才能派出20多架直升機、飛機灑下數千加侖的水及阻燃劑。

由於火勢猛烈，鄰近的內華達州也不敢大意；與南太浩湖相鄰的道格拉斯郡(Douglas County)州界城(Stateline)是座小賭城，不過現在當地四大賭場已成為撤離民眾，消防及救援人員的暫居地，一座賭場只剩幾十名賭客。

內華達州長蘇拉克(Steve Sisolak)31日在卡森城(Carson City)表示，若有必要，會隨時下達撤離的命令，居民須做好準備；蘇拉克還說，雖然他所在的卡森城離卡爾多山火有20哩之遙，但是夾克上依然沾滿灰塵，「這是很嚴肅的事情」。

氣候變遷的影響由此可見一斑：歷史上能夠從加州跨越塞拉內華達山脈(Sierra Nevada)進入內華達州的山火只出現過二次，全部都在當下發生，其一是卡爾多山火，另一是迪克西山火(Dixie Fire)，後者是加州有史以來第二大山火，已燒毀1260平方哩的土地，至今仍未撲滅。

南太浩湖及相鄰的州界城是全年的渡假勝地，夏季有岸邊水上活動，冬季有滑雪場，還可隨時到賭場試手氣；但是現在南太浩湖幾乎人去樓空，當地居民克魯皮(Russ Crupi)表示，很難想像回去後，南太浩湖將會是什麼樣子。