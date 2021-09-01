7旬男艾妲洪災區涉水 遭鱷魚攻擊後失蹤

颶風艾妲(Ida)過境後，路易斯安納州沒電、沒水、沒汽油，州長呼籲已撤離的民眾暫別返家。圖為該州Montegut鎮仍泡在水裡。（路透）

路易西安納州聖塔曼尼教區警長辦公室(St. Tammany Parish Sheriff's Office)31日發表聲明指出，一名七旬男子30日中午時分在颶風艾妲 (Hurricane Ida)侵襲後的洪澇區涉水，結果遭鱷魚攻擊，下落不明；警方研判男子凶多吉少。

警方指出，住在紐奧良東北部32哩史萊德爾(Slidell)鎮的71歲男子，受到艾妲災情影響，自家周圍淹水。

男子妻子向警方指出，丈夫30日涉水企圖渡過淹水區，她在家中聽到奇怪響聲，察看以後發現丈夫遭一隻身形龐大的鱷魚攻擊。

婦人表示，她見狀立即趕往丈夫身邊，把丈夫拖出水面，並衝進家裡拿取急救藥品，拿到藥品後發現丈夫傷勢非常嚴重，因此搬出家裡的獨木舟(pirogue)，划船到約1哩外的地方求救，等到再度返家時，丈夫已經不見蹤影。

警方表示曾出動救難小艇及平底船尋找男子下落，卻都沒有結果。

聖塔曼尼教區警長辦公室在聲明中說，全案仍在調查中，相關細節目前不便公開。

聖塔曼尼教區警長史密斯(Randy Smith)呼籲民眾，在淹水區要提高警覺，注意野生動物在颶風過後出沒，某些動物也可能在風災過後出現於社區中。