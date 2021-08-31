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穆迪預測：艾妲過後油價會漲數周 但對經濟衝擊不大

編譯陳韻涵／綜合30日電
四級颶風艾妲過過，路州各地滿地瘡痍，有些民房幾為風暴夷成平地。(美聯社)
四級颶風艾妲過過，路州各地滿地瘡痍，有些民房幾為風暴夷成平地。(美聯社)

颶風艾妲肯定會對墨西哥海灣沿岸主要港口及能源、化學及運輸產業樞紐造成損害，但此次災損對於美國整體經濟的衝擊相對溫和，因為煉油廠暫停運轉的時間並不長。

穆迪分析公司(Moody's Analytics)首席經濟學者詹迪(Mark Zandi)下修艾妲可能造成的災損，指其對目前7到9月的年度經濟成長影響不到10個百分點。

詹迪表示，艾妲後續的損害重建，則可能會在今年第四季逆轉。

詹迪預期，下半年國內生產毛額(GDP)將出現年率6.5%的成長，符合前六個月的成長平均。

除了艾妲的影響之外，詹迪指出傳染力強的新冠病毒Delta變種毒株也對經濟展望形成危機，這個變種毒株延遲了旅遊、餐廳等形式的消費行為復甦。

詹迪說：「艾妲對廣泛經濟的主要影響在於能源價格，我們將觀察灣區能源產業減產的程度，以及產線暫停的時間。」

詹迪表示，減產可能導致油價暫時上漲，影響時間可能維持數周。

「艾妲影響的最慘情況是，9月油價每加侖漲10分到20分。」他說：「這符合過去侵襲路易斯安納州的颶風的災後情況。」

波士頓學院應用經濟學教授柏松(Brian Bethune)認同油價上漲的觀點，可能漲20分，但取決於停產時間及其他地區是否有替代的能源供給。

國際能源基準價格評估公司「史坦普全球普氏分析」(S&P Global Platts Analytics)29日表示，政府數據顯示墨西哥海灣出產的95%油氣產線因應颶風暫時關閉。

普氏表示，艾妲路徑上的煉油廠每天產量約440萬桶，主要在路易斯安納州，這些廠區的運作也已提前關閉。

普氏分析師表示，「許多廠區已加設防災設施，但洪災、斷電及人員未回歸崗位等要素也會影響產線運作。」

艾妲 油價 颶風

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