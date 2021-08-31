紐奧良大停電 警加強巡邏嚴防趁火打劫

路州遭遇颶風侵襲，有州民趁打劫，掠奪商鋪超市。圖路易斯安納州傑弗遜郡警員在布瑞吉市街頭盤詢兩名偷菸賊。(美聯社)

四級颶風 艾妲(Ida)29日登路易斯安納州，造成紐奧良市全面停電，預計還要數周的時間才能恢復正常；紐奧良警方記取2005年颶風卡翠納(Katrina)過後社會秩序一片混亂的教訓，紐奧良警方已組織巡邏衛隊，以免任何人趁災後復原期間趁火打劫；此外，北方司令部也宣布將派遣5200名國民兵 至南方各州，協助維持社會秩序及災後重建。

路州主要電力公司Entergy公司表示，自發電廠供應至紐奧良地區的八條線路全因這場風災而毀損，才導致紐奧良全面停電；此外，隨著風暴 繼續向北深入，密西西比州的部分變電箱及電線也開始出現故障，30日晚間，密州已有10萬4000戶停電。

路州居民30日排隊購民生用品。(Getty Images)

雖然聯邦政府援助的發電機已到位，社區中備有發電機的居民也提供鄰居應急使用，但本次風暴停電的狀況，再度凸顯墨西哥灣沿岸各州電力基礎供應不足的問題，電力供應商必須思考升級設備的可能性，否則同樣的狀況，只會不斷上演。

供電中斷使紐奧良地區的治安有迅速惡化的危機，政府擔心民眾為了搶奪物資而趁火打劫，因此增派警力定時巡邏。紐奧良警局局長弗谷森(Shawn Ferguson)說：「警方不會容許有人趁著風災搶奪商家，因此我們已經成立了『反竊搶小隊』，矢言保障民眾的人身與財產安全。」

聯邦已撥派5000多位國民兵進駐南部各州，一方面救災，一方面維持災區社會秩序。圖為國民兵在路州搶救受災民眾。(Getty Images)

此外，北方司令部也與聯邦急難管理局(FEMA)和國民兵成立聯合辦公室，共同協調對受災地區的協助行動。辦公室主任泰勒(Hank Taylor)少校表示：「我們已準備好要派遣5200名國民兵，並運送大量救災物資前往路州、密州、德州、阿拉巴馬等預計將受風災嚴重影響的地區，國防部也告訴我有任何需求都可以向他們提出。」