酷暑讓農民歉收 糧價恐再飆

今年全球多地氣溫異常，導致農作物歉收。(路透)

今年全美穀物生產地帶因為酷暑乾旱來襲，導致農作物枯萎短收；全球糧食庫存本就減少之中，因此可能更為惡化，導致包括小麥、玉米等主食價格進一步飛漲，但即便需求升價格高，農人也因收成不好而無法獲利，只怕將出現生計維艱的苦況。

華爾街 日報報導，過去兩年先是疫情發作而各地封鎖，農人收入本就減少，今年繼之以乾旱歉收，農戶無法因糧食需求及價格上升而獲利；專家指出，務農人口只怕更加苦不堪言。

美國 乾旱監測中心數據指出，南、北達科他、明尼蘇達、愛荷華及內布拉斯加等州都有很多地區面臨極度乾旱；國家海洋暨大氣管理局(NOAA) 指出，北達科他及明尼蘇達兩州旱象尤其駭人，土壤含水量逼近史上最低。

結果便是今春種植的很多作物正在枯萎；農業部 數據指出，全國春小麥約63%處於差到極差狀態，相形去年同比為6%。

天氣惡劣也讓農業部調降2021全國作物生產數量，結果便是國內存糧縮減；農業部最新月供需報告指出，玉米、小麥及大豆庫存均降到2013年以來最低。

「相挺農人訪察」(Pro Farmer Crop Tour)期刊團隊前往穀物帶重要地區訪視，本身務農多年的專家傅羅利(Chip Flory)指出，旱災打擊十分明顯，想躲都躲不掉。

芝加哥期貨交易所穀物期貨已動盪一整年，5月成交量之高幾乎打平歷史；24日農產期貨交易收高，最活躍的玉米期貨漲1.8%，來到每英斗約5.45元；大豆漲3%來到每英斗約13.32元；小麥24日雖跌，但今年價格已漲12%。

穀物帶以外的農作區也受旱災影響，作物欠收；「國際穀物理事會」(IGC)7月已調降2021到2022年全球穀物收穫量的預估值到22億9500萬立方噸，比6月的預估值減少600萬噸。

專家指出，乾旱天氣再持續下去，行栽作物價格恐將再漲；各方面來看，國際市場對農作物的需求都強勁不退；但巴西的冬玉米也因乾旱而產量大減，俄國小麥亦然。