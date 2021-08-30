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疫情、天災夾擊 路州低收戶無力撤離

編譯林梅婕／綜合29日電
疫情升溫中的路易斯安那州29日遭四級颶風艾妲(Ida)侵襲。圖為一商店員工在颶風抵達前用木板封住店舖。(美聯社)
疫情升溫中的路易斯安那州29日遭四級颶風艾妲(Ida)侵襲。圖為一商店員工在颶風抵達前用木板封住店舖。(美聯社)

颶風艾妲(Hurricane Ida)29日橫掃路易斯安納州，當地居民一夕之間面臨兩項最困難的挑戰：救災以及住在醫院那些感染新冠肺炎、生命垂危病患；低收入戶更陷入困境，沒有錢支付汽油和臨時飯店的費用，讓他們只能滯留原地受苦。

路州衛生官員坎特(Joseph Kanter)呼籲民眾避免前往當地急診室、尤其是非必要活動，讓醫院更能運用有限的空間治療人滿為患的新冠肺炎患者；儘管颶風登陸前地方政府已規畫讓沿海地區的患者轉院到內陸醫院，但路州州長愛德華茲(John Bel Edwards)卻形容，這次的撤離行動幾乎無法達成。

愛德華茲已指示官員提醒醫療機構，在颶風登陸前檢查發電機運作是否正常，並確保補足水、氧氣和防護用具等醫療物資；但他在記者會上也沉重地表示，颶風加上醫院額滿的慘況，遠超過他們的計畫：「醫院已沒有空間，無論是路州境內還是境外，這些患者都無處可去。」

愛德華茲已向拜登總統和聯邦急難管理局(FEMA)求助，要求當局對當地新冠肺炎疫情提供緊急支援。

路州近期的染疫住院患者人數已超越先前三次的巔峰時期，當地醫護人力相當吃緊，迫使聯邦政府和軍方提供醫療團隊協助；截至27日該州的染疫住院人數共達2684人，而本周的單日染疫死亡人數更創下有史以來的新高，來到139人。

災情也導致路州低收入戶的生活陷入困境，撤離所需的花費對他們來說更是一種奢求；當地27歲青年歐文斯(Robert Owens)透露，為了能讓他的妻子、岳母、室友和四隻寵物在颶風抵達前離開，他向銀行申請發薪日貸款，卻因為信用紀錄不足被拒。

歐文斯表示，當地大多的低收入族群都和他一樣被迫留下，他說：「我們的銀行帳戶都空了，連要離開的錢都沒有。」

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