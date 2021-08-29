拜登政府國防高層 首度與中國軍方會談

路透報導，美中軍事官員完成拜登政府任內首次對話，負責中國事務的副助理國防部長切斯上周和中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平，透過美中國防專線進行一次安全的視訊會議。(路透)

路透報導，美中軍事官員完成拜登 政府任內首次對話，負責中國 事務的副助理國防部長切斯(Michael Chase)上周和中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平，透過美中國防專線進行一次安全的視訊會議。

路透引述匿名官員說法報導，切斯在對話中關切管理危機與風險，雙方同意在兩軍之間保持溝通渠道暢通的重要性。

這是拜登政府上任以來，美中軍事官員首度通話；在此之前，美中外交高層和貿易高層都已進行至少一次通話；美國 正在運作讓拜登總統今年10月和中國國家主席習近平會面。

金融時報5月報導，美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)要求與中共中央軍委副主席許其亮對話，但遭拒絕；美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)從拜登擔任總統以來，也未與中方對口說上話。

自3月的美中外交高層阿拉斯加會談不歡而散後，拜登總統仍認為，目前印太緊張局勢正在升高，包括中國在南海與台灣附近的行動，因此奧斯丁與許其亮能溝通很重要，但中方建議由層級較低的國防部長魏鳳和與奧斯丁溝通。

美國之音報導，多年來，抗衡中國已成為美國國家安全政策的核心；拜登政府將與北京的競爭描述為本世紀「最大的地緣政治考驗」。不過，儘管美中局勢緊張，相互間言辭激烈，但美國軍方長期以來一直尋求與中國保持開放的溝通渠道，以緩解潛在的突發事件，對各種事故加以管控。

剛剛訪問亞洲的副總統賀錦麗27日表示，美國歡迎競爭，不尋求與北京發生衝突，但會就南中國海海事爭端等問題發表意見。