拜登政府國防高層 首度與中國軍方會談
路透報導，美中軍事官員完成拜登政府任內首次對話，負責中國事務的副助理國防部長切斯(Michael Chase)上周和中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平，透過美中國防專線進行一次安全的視訊會議。
路透引述匿名官員說法報導，切斯在對話中關切管理危機與風險，雙方同意在兩軍之間保持溝通渠道暢通的重要性。
這是拜登政府上任以來，美中軍事官員首度通話；在此之前，美中外交高層和貿易高層都已進行至少一次通話；美國正在運作讓拜登總統今年10月和中國國家主席習近平會面。
金融時報5月報導，美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)要求與中共中央軍委副主席許其亮對話，但遭拒絕；美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)從拜登擔任總統以來，也未與中方對口說上話。
自3月的美中外交高層阿拉斯加會談不歡而散後，拜登總統仍認為，目前印太緊張局勢正在升高，包括中國在南海與台灣附近的行動，因此奧斯丁與許其亮能溝通很重要，但中方建議由層級較低的國防部長魏鳳和與奧斯丁溝通。
美國之音報導，多年來，抗衡中國已成為美國國家安全政策的核心；拜登政府將與北京的競爭描述為本世紀「最大的地緣政治考驗」。不過，儘管美中局勢緊張，相互間言辭激烈，但美國軍方長期以來一直尋求與中國保持開放的溝通渠道，以緩解潛在的突發事件，對各種事故加以管控。
剛剛訪問亞洲的副總統賀錦麗27日表示，美國歡迎競爭，不尋求與北京發生衝突，但會就南中國海海事爭端等問題發表意見。
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