反制美新冠溯源報告 中提嚴正交涉

美國情報機構的新冠溯源報告，並未確定病毒來源，認為實驗室外洩和動物傳染人類都有可能。圖為武漢病毒研究所。(路透)

中國 外交部副部長馬朝旭28日就美國 情報部門發布新冠病毒溯源調查報告發表談話，指這份報告是一份徹頭徹尾的政治報告、虛假報告，毫無科學性和可信度，美方還發表聲明，對中國進行污蔑攻擊，中方表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國駐美大使館 27日晚也發表聲明，認為報告由美情報部門主導杜撰，沒有給出美方想要的確切答案，再搞下去，也是竹籃打水一場空，因為調查本身就是子虛烏有、反科學的。

馬朝旭表示，中方已多次重申，新冠病毒溯源是一個複雜的科學問題，應該也只能由全球科學家合作開展研究；但美國罔顧科學和事實，執迷於政治操弄和情報溯源，拿不出任何真憑實據，卻一再編造謊言，對中國進行抹黑指責；目的就是借溯源問題向中國「甩鍋」推責，散播政治病毒；美國動用情報部門搞溯源，本身就是將溯源問題政治化的鐵證。

馬朝旭說，美方指責中國在溯源問題上不透明、不配合，這完全是睜眼說瞎話；不透明、不負責、不合作的恰恰是美國，至今拒絕回應國際社會對德特里克堡生物實驗室以及200多個海外生物實驗基地等合理懷疑，試圖掩蓋真相，逃避責任。

駐美使館在聲明指出，美國國家情報總監辦公室發布所謂「新冠病毒溯源調查報告」要點，認為目前看新冠病毒源自自然界和實驗室洩漏的兩種可能性都不能排除；報告誣蔑中方阻撓國際調查、拒絕共享信息並指責他國；中方對此堅決反對、強烈譴責。美方不調查公布自家實驗室的情況，卻光顧著往別人身上潑髒水。

聲明指出，中方始終支持並將繼續參加科學溯源，中方反對的是政治操弄，反對的是有罪推定，反對的是嫁禍於人；第二階段溯源應該在第一階段溯源的基礎上全面延伸，在全球多國多地開展溯源工作，才能真正找到真相和答案。