中國貨「涉強迫勞動」遭查扣 衝擊美太陽能產業

美國正大力發展太陽能發電系統，圖為內華達州乾湖谷一處太陽能發電設施的太陽能源板。(Getty Images)

拜登政府以新疆強迫勞動為由，今年6月宣布禁止從中國 合盛矽業公司進口太陽能板與半導體關鍵材料多晶矽後，商務部也以相同理由，將五家中國公司列入實體限制清單，其中也包括合盛矽業公司在內。

業界透露，海關和邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP )最近數星期已根據進口禁令扣押了多批中國進口產品，CBP發言人在接受媒體查詢時證實有關行動。

CBP今年6月對合盛矽業公司實施禁令時表示，根據掌握的資訊，有理由表明合盛矽業在新疆經營的工廠是強迫勞動，實行禁令是因為美國 法律禁止進口由強迫勞動製造的商品。

美國業界部分人士認為CBP的執法行動，已干擾了它們許多項目，一些需要今年完成的項目正面對極大的挑戰。

美國太陽能板製造First Solar的首席執行長威德馬爾(Mark Widmar)表示，該公司雖然沒採用中國材料，但其他一些供應商聯繫了他，指稱進口的太陽能板被扣留，希望他施以援手。但他說履行新訂單的能力有限。

美國正大力發展太陽能發電系統，圖為內華達州乾湖谷一處太陽能發電設施的電流轉換設備。(Getty Images)

根據拜登政府的說法，太陽能是美國增長最快的新發電來源，其目標是到2035年時，將目前太陽能占總發電量的3%提高到40%以上。

然而中國公司主導著全球太陽能電池板的生產，全球許多公司使用的原材料，更來自世界最大的多晶矽生產商合盛矽業。

拜登政府對此仍然祭出禁令，凸顯了在人權與其應對氣候危機之間，存在著緊張的矛盾關係。

負責監督CBP的國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)在6月宣布對合盛矽業實施禁令時強調，政府仍然致力於採用可再生能源，然而非常重要的是，一定要消除任何強迫勞動。

參院稍早通過的3.5兆元預算決議，其中一項修正案就是阻止中國公司參與聯邦政府資助的可再生能源項目。

人權組織認為，中國公司在太陽能製造業中占據主導地位，是因為強迫勞動大大降低了生產成本及價格。