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兒童染疫住院創新高 佛州州長禁口罩令 法官判越權

編譯盧炯燊／綜合27日電

面對新一波新冠疫情來襲，學童是否戴口罩問題成為另一個兩黨爭拗問題；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)27日在簡報會上要求不遵守CDC指引的學校要做正確之事，採取預防措施，包括要學生戴口罩，除了防止疫情進一步擴散外，更重要的是保護孩子。

瓦倫斯基指出，根據調查，需要大規模隔離或出現大量病例的，多數在沒有遵從指引的學校內發生；她說，CDC要求教師及12歲以上學生都應接種疫苗，同時所有人都要戴口罩。

她強烈呼籲沒有實行防疫措施的地方，要做好正確之事來保護孩子。

瓦倫斯基同時引用了CDC於27日發布的一項研究，指出在冬季高峰期，採取保護措施的學校，學童的發病率較沒採取措施的低3.4倍。

她承認，與其他年齡組別相比，兒童中發生重症病例的「不太常見」，但最近幾星期，兒童住院人數大幅增加，主要是傳播性高的Delta變種病毒導致。

儘管瓦倫斯基大聲疾呼，然而包括德州及佛羅里達州在內的共和黨主政州，州長都禁止學校強制學童戴口罩，結果引致學區與政府之間的法律訴訟。

其中在佛州，萊昂郡(Leon County)巡迴法官庫柏(John C. Cooper)經過三天聆訊後，27日裁定提出訴訟的一群家長勝訴，指出佛州所有學區可以合法要求學生戴口罩防疫，州長德桑提斯(Ron DeSantis)發出禁止口罩的行政命令屬於越權。

佛羅里達州今年註冊的公校學生有280萬人，超過一半學區反對德桑提斯的禁口罩令；代表家長的律師道森(Charles Dodson)表示，根據州憲與州法，學區有權決定與學生相關的衛生與健康規定，德桑提斯發出的禁口罩令屬於違憲。

德桑提斯質疑CDC要求教師、學童在校內戴口罩的合法性，認為指引不適用於佛州，是否戴口罩應由家長決定。

在法官庫柏作出裁決後，州長辦公室隨即聲稱裁決沒有法律基礎，因此會提出上訴。

口罩 CDC 學區

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