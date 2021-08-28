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「一個美國2樣情」 極端天氣加劇 東濕西乾更嚴重

編譯陳韻涵／綜合27日電
氣候變化導致極端熱浪、野火、乾旱，圖為加州60億元杏仁產業嚴重受創。(美聯社)
氣候變化導致極端熱浪、野火、乾旱，圖為加州60億元杏仁產業嚴重受創。(美聯社)

紐約市上周末受熱帶風暴影響，降下破紀錄豪雨，此風暴也讓田納西州中部暴洪成災，摧毀房屋並造成20多人死亡；但加州等美西多數地區仍深陷20年來最嚴重的乾旱，氣溫也更加炙熱難耐。紐約時報引述專家說法報導，東濕西乾的分壤，反映美國數十年來觀察到的氣候情況。

國家海洋大氣管理局(NOAA)的降水量分布地圖顯示，過去30年來美東降水平均高於20世紀的情況，而美西則逐年遞減。

科學家經常用30年的平均數據縱觀氣候變遷全局，分析氣溫、降水量等趨勢的年度變化。

尚不清楚這些降水量變化是否為暖化的永久特徵，或是反映長期氣候情況的變數；但這些數據大多符合各項氣候模型的預測，即全球暖化、降水量增加且地區差異顯著；換言之，濕的地方更潮濕，乾的地方更乾燥。

全國大氣研究中心(NCAR)專案科學家普雷恩(Andreas Prein)表示，每年變化不盡相同，但氣候變讓乾燥及潮濕地極端氣候現象愈來愈明顯。

降雨或降雪量變化是分析模式改變的方法之一，另一個方法則是觀察強降雨和暴風雪。

全國氣候評估(NCA)報告指出，中西部與東北部的降雨量逐漸增加，而強降雨是氣候變遷的指標之一。

隨著地球暖化，愈來愈多水蒸氣蒸散到空氣中，且暖空氣會保留更多水分，相當於每增加華氏1.8度，空氣含水量就會增加約7%；換言之，若降雨就會下得更大。

NCA技術支援部門主任伊斯特靈(David Easterling)說：「我們觀察到更溫暖的氣溫及海水溫度，大氣更潮濕，風暴挾帶更多水氣，隨著地球暖化，情況會更糟。」

類似情況也在全球發生，各陸地平均降雨量自1950年以來增加，部分地區變得更潮濕，部分地區則更乾燥。

暖化 熱帶風暴 紐約時報

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