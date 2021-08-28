我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

地球健康惡化 NOAA公布去年氣候狀況：史上最糟

編譯林育正／綜合27日電

聯邦海洋暨大氣管理署(NOAA)發布的2020年氣候狀況(State of the Climate in 2020)指出，地球的健康狀況，已是有史以來最糟的程度；科學家警告，若沒有長時間強力的手段減少溫室氣體排放，地球的狀況將持續惡化。

26日公布的這份報告指出，2020年雖然經過新冠肺炎疫情，導致交通停滯和工廠停擺，但甲烷濃度增加速度寫下歷史新高；全球氣溫火燙，森林大火席捲美國西岸，海平面持續上升，非洲東部則遭受蝗蟲侵襲，在在顯示地球的健康正在衰退。

這份報告的結論與聯合國政府間氣候變遷委員會(IPCC)的評估不謀而合。

NOAA報告共同作者，氣候學者潔西卡‧布朗登(Jessica Blunden)：「這種狀況每年都持續上演，溫室氣體排放問題沒解決，狀況也變得越來越棘手。」

布朗登說，面對地球危機，感覺就像個病人聽不進醫生的建議，讓原本的輕症逐漸惡化成慢性病；她說現在地球的狀況，就像罹患了多重器官衰竭。

這份匯集66國530位科學家研究的報告顯示，2020年是甲烷排放增加幅度最大的一年；除了開採天然氣產生甲烷之外，科學家也擔心天然的源頭，例如鹽水沼澤、 泥炭地與紅樹林的甲烷排放量也隨著暖化增加；高的溫度強化微生物代謝並讓永凍土解凍；海平面上升也讓沿岸地區成為排放甲烷的沼澤地。

2020年的各種跡象已顯示，地球已經因人類的溫室氣體排放出現劇烈改變；根據統計，去年就算不是有史以來最熱的一年，也可能追平紀錄，或至少前三名。

去年因冰河融化與暖水域擴大，已是全球海平面連續九年上升，比1993年上升了3.6吋；在俄羅斯西伯利亞小鎮維爾霍揚斯克(Verkhoyansk)也出現100℉的高溫，創下北極圈史上最高溫；各種洪水和超強颶風不斷出現，顯示大自然已開始反撲。

布朗登說：「氣候狀況每年越來越糟，若不減緩氣體排放，這還會繼續，影響每一個人。」

高溫 美國 洪水

上一則

「一個美國2樣情」 極端天氣加劇 東濕西乾更嚴重

下一則

誤以為過敏 加州師摘口罩上課 害逾半學生確診

延伸閱讀

河濱縣汽車淫賊被抓

河濱縣汽車淫賊被抓
殺人案上訴遭駁回 加州反對判死刑踢到鐵板

殺人案上訴遭駁回 加州反對判死刑踢到鐵板
華府Awesome漫展回歸 布朗博士、柯克船長當嘉賓

華府Awesome漫展回歸 布朗博士、柯克船長當嘉賓

NBA／拓荒者菜鳥秀胯下換手扣籃太帥 詹姆斯發推稱讚

NBA／拓荒者菜鳥秀胯下換手扣籃太帥 詹姆斯發推稱讚

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診