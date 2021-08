地球健康惡化 NOAA公布去年氣候狀況：史上最糟

聯邦海洋暨大氣管理署(NOAA)發布的2020年氣候狀況(State of the Climate in 2020)指出,地球的健康狀況,已是有史以來最糟的程度;科學家警告,若沒有長時間強力的手段減少溫室氣體排放,地球的狀況將持續惡化。

26日公布的這份報告指出,2020年雖然經過新冠肺炎疫情,導致交通停滯和工廠停擺,但甲烷濃度增加速度寫下歷史新高;全球氣溫火燙,森林大火席捲美國 西岸,海平面持續上升,非洲東部則遭受蝗蟲侵襲,在在顯示地球的健康正在衰退。

這份報告的結論與聯合國政府間氣候變遷委員會(IPCC)的評估不謀而合。

NOAA報告共同作者,氣候學者潔西卡‧布朗登(Jessica Blunden):「這種狀況每年都持續上演,溫室氣體排放問題沒解決,狀況也變得越來越棘手。」

布朗登說,面對地球危機,感覺就像個病人聽不進醫生的建議,讓原本的輕症逐漸惡化成慢性病;她說現在地球的狀況,就像罹患了多重器官衰竭。

這份匯集66國530位科學家研究的報告顯示,2020年是甲烷排放增加幅度最大的一年;除了開採天然氣產生甲烷之外,科學家也擔心天然的源頭,例如鹽水沼澤、 泥炭地與紅樹林的甲烷排放量也隨著暖化增加;高的溫度強化微生物代謝並讓永凍土解凍;海平面上升也讓沿岸地區成為排放甲烷的沼澤地。

2020年的各種跡象已顯示,地球已經因人類的溫室氣體排放出現劇烈改變;根據統計,去年就算不是有史以來最熱的一年,也可能追平紀錄,或至少前三名。

去年因冰河融化與暖水域擴大,已是全球海平面連續九年上升,比1993年上升了3.6吋;在俄羅斯西伯利亞小鎮維爾霍揚斯克(Verkhoyansk)也出現100℉的高溫 ,創下北極圈史上最高溫;各種洪水 和超強颶風不斷出現,顯示大自然已開始反撲。

布朗登說:「氣候狀況每年越來越糟,若不減緩氣體排放,這還會繼續,影響每一個人。」