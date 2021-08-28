地球健康惡化 NOAA公布去年氣候狀況：史上最糟

聯邦海洋暨大氣管理署(NOAA)發布的2020年氣候狀況(State of the Climate in 2020)指出，地球的健康狀況，已是有史以來最糟的程度；科學家警告，若沒有長時間強力的手段減少溫室氣體排放，地球的狀況將持續惡化。

26日公布的這份報告指出，2020年雖然經過新冠肺炎疫情，導致交通停滯和工廠停擺，但甲烷濃度增加速度寫下歷史新高；全球氣溫火燙，森林大火席捲美國 西岸，海平面持續上升，非洲東部則遭受蝗蟲侵襲，在在顯示地球的健康正在衰退。

這份報告的結論與聯合國政府間氣候變遷委員會(IPCC)的評估不謀而合。

NOAA報告共同作者，氣候學者潔西卡‧布朗登(Jessica Blunden)：「這種狀況每年都持續上演，溫室氣體排放問題沒解決，狀況也變得越來越棘手。」

布朗登說，面對地球危機，感覺就像個病人聽不進醫生的建議，讓原本的輕症逐漸惡化成慢性病；她說現在地球的狀況，就像罹患了多重器官衰竭。

這份匯集66國530位科學家研究的報告顯示，2020年是甲烷排放增加幅度最大的一年；除了開採天然氣產生甲烷之外，科學家也擔心天然的源頭，例如鹽水沼澤、 泥炭地與紅樹林的甲烷排放量也隨著暖化增加；高的溫度強化微生物代謝並讓永凍土解凍；海平面上升也讓沿岸地區成為排放甲烷的沼澤地。

2020年的各種跡象已顯示，地球已經因人類的溫室氣體排放出現劇烈改變；根據統計，去年就算不是有史以來最熱的一年，也可能追平紀錄，或至少前三名。

去年因冰河融化與暖水域擴大，已是全球海平面連續九年上升，比1993年上升了3.6吋；在俄羅斯西伯利亞小鎮維爾霍揚斯克(Verkhoyansk)也出現100℉的高溫 ，創下北極圈史上最高溫；各種洪水 和超強颶風不斷出現，顯示大自然已開始反撲。

布朗登說：「氣候狀況每年越來越糟，若不減緩氣體排放，這還會繼續，影響每一個人。」