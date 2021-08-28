卡崔娜颶風16周年 艾妲颶風逼近南岸3州 紐奧良市忙撤離

颶風艾妲直撲美南，路州已進入緊急狀態。圖為紐奧良居民準備沙袋，以防洪水。(美聯社)

27日襲擊古巴 的艾妲颶風 (Hurricane Ida)預計29日侵襲南岸三州，登陸地點預計為路易斯安納州，時間適值卡崔娜颶風(Katrina)肆虐墨西哥灣區16周年日，拜登 總統和三州州長呼籲民眾萬勿輕忽。

國家颶風中心警告，艾妲颶風風勢加劇，預定29日成為三級颶風，直撲路易斯安納州。海岸人民已嚴陣以待。在紐奧良西市南部70哩經營釣遊業的艾可恩(Ross Eichorn)擔心，墨西哥灣溫暖的海水會讓艾妲成為「怪獸」；「如果正面撲來，我不知道還有什麼能不被掃走。不擔心害怕的人一定是腦袋不對勁。」

紐奧良市長拉脫亞‧坎稠爾(LaToya Cantrell)下令海岸堤防附近居民一律撤離。她雖未言明當地居民人數多少，但敦促有病在身或有特殊需求的居民盡早撤離。

紐奧良市府官員警告，兩條主要道路附近的防洪閘門將於28日下午關閉，顯示當局看待艾妲毫不敢大意。

白宮官員說，拜登總統和聯邦緊急管理局(FEMA)局長克瑞斯威爾(Deanne Criswell)會和路州、阿拉巴馬和密西西比三州州長討論防災事宜。

艾妲在27日下午登陸古巴南部青年島之前，最大風速已達時速75哩，符合颶風標準，古巴氣象局對西部各省發布颶風警報，預測艾妲挾帶20吋雨量來襲，居民應提防洪水和土石流。

國家颶風中心預測，艾妲風勢將加強，成為每小時75哩的三級颶風，預定29日晚間登陸密西西比河三角洲，河邊小鎮Buras附近的風速甚至會高達每小時125哩。

16年前，卡崔娜颶風造成路州海岸中部到路州與阿拉巴馬州交界約1800人死亡，無數房屋淹沒的慘劇，當地人至今餘悸猶存，艾妲預估「災區」居民27日爭相儲購糧食、汽油、冰塊等，市政府也提供沙包，供民眾防洪。

紐奧良一家好市多超市加油站前，好幾十輛車子排隊加油，停車場可見民眾推著購物車，買好買滿瓶裝水等必需品。

經歷過卡崔娜的退休警察史密斯(Wondell Smith)也在自己的休旅車上裝滿了水、麵包、三明治肉等物品。他說全家暫時不想撤走，但氣象預報說颶風威力加強時會往內陸地區避難。