高院擋下「暫停逼遷令」 350萬租客沒房住

圖為之前紐約居民在紐約州長辦公室外，呼籲延長逼遷令。(歐新社)

聯邦最高法院26日晚裁定拜登 政府不能在沒有國會授權的情況下，自行展延原訂7月31日到期的「暫停逼遷令」(evictions moratorium)；這項裁決代表租客不再受禁止逼遷令保護，未來兩個月可能將有350萬人被逼遷而流離失所。

國會沒有授權 拜登不能展延

為因應去年新冠肺炎衝擊經濟，聯邦疾病防治中心(CDC)2020年頒布暫停逼遷令，禁止房東 因房客欠繳租金而驅逐房客；此命令後來在新冠紓困法案中得到確認，但也引發房東提出一連串訴訟。

高院的裁決認定，拜登政府不能在沒有國會授權的情況下，將到期日展延到10月3日。

最高法院的裁定並未讓外界感到意外；今年6月底，四位保守派大法官便曾投票，贊成終止暫停逼遷令。

CDC於本月3日決定再次展延暫停逼遷令到10月3日後，「阿拉巴馬州房仲協會」向華盛頓特區聯邦地區法院提出緊急陳情，向法院指出CDC頒布最新一輪禁止逼遷令，顯然違法。

華盛頓特區聯邦地區法院法官先前曾裁定，聯邦政府並無合法權限，得以延長國會通過的疫情 期間緊急命令。

白宮發言人：政府對此失望

最高法院大法官支持華府聯邦地區法院法官的裁決；最高法院裁決書中寫道，如果聯邦政府要延長禁止逼遷令，必須獲得國會特別授權；三位自由派大法官則持不同意見，認為全國90%的地方疫情嚴峻，展延暫停逼遷令符合公義。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，政府對此決定感到「失望」，重申拜登一再提及各級府會及法院，還有房東等實體應當採取行動，避免更多人遭到驅逐。

普查局8月初的數據顯示，約有350萬人受到暫停逼遷令保護，如果此令即刻失效，恐怕會在未來兩個月內流離失所；一些州已採取行動，例如加州議會通過，將暫停逼遷令延至9月，馬里蘭州、新澤西州議會也頒布州內的暫停逼遷令。

財政部表示，正在加速疫情期間租金補助金分發的速度，預估最終將有近100萬家庭受惠。

禁止逼遷令延長被最高法院打回票，是拜登總統本周內二度在最高法院踢到鐵板；高院24日裁定，支持德州法院法官先前判決結果，拜登政府不能推翻川普任內推出的「留在墨西哥」(remain in Mexico)政策。