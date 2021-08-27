7名國會警察 控告川普及盟友引發暴動

七名國會警察控告川普及盟友鼓動支持者造成國會暴亂，圖為今年1月6日挺川民眾衝擊國會警察的警戒線，硬闖國會。(美聯社)

七名國會警察 26日提出集體訴訟，控告前總統川普 和20個極右派組織以選舉舞弊謊言，發動國會暴動，密謀中斷政權的和平轉移。

這個把「驕傲男孩」(Proud Boys)、「守誓者」(Oath Keepers)等極右派團體，以及羅傑‧史東(Roger Stone Jr.)等人列為被告的法律行動，是要讓川普等個人和組織為元月6日國會暴動負責的最大規模民事官司。

類似的官司已有三起，但這七名國會警察的訟訴是第一個明確指控川普和極右派極端分子公然宣揚2020年選舉舞弊謊言的官司。

替「法律下的民權」組織律師委員會提告的律師卡斯帕(Edward Caspar)說，26日提出的訴訟，是「從民事訟案的觀點看，對元月6日事件最詳細的敘述」，被告從前總統到他身邊的好戰分子到競選支持者，都羅列其中。

今年7月，好幾名國會警察在國會聽證會上，聲淚俱下的陳述暴動當天他們親身受到的侮辱與驚恐，甚至肢體傷害；七名原告中五名為非裔，26日向華府聯邦法院提出的訴狀，則是首次當事人白紙黑字具名詳述當天親身遭遇。

例如，當時負責守衛參院的拉特森(Governor Latson)說，暴民闖進來立刻推擠他、毆打他，還口出種族歧視的穢言侮辱他；身陷國會西側階梯打鬥現場的狄若其(Jason DeRoche)說，暴民朝他丟擲電池、噴辣椒水，讓他眼睛紅腫睜不開來。

原告控訴川普等被告違反1871年頒布實行的「三K黨法」(Ku Klux Klan Act)，也違犯哥倫比亞特區的「出於偏見的恐怖主義行為」法；三K黨法有一條明定要保護國會執行憲法職責，不受暴力陰謀論干預。

司法部已針對這場國會暴亂，發動史上最大規模的刑事調查，國會也成立委員會另行調查；國會調查委25日要求聯邦各單位提供川普當日行蹤及參與會議的細節；26日的民事官司也是在這兩大調查背景下啟動。

全國有色人種促進會(NAACP)今年2月已代表民主黨 國會議員控告川普、他的前私人律師朱利安尼、「驕傲男孩」和「守誓者」共謀阻止國會確認選舉人團選舉結果；今年3月，加州民主黨國會眾議員史瓦沃維爾(Eric Swalwell)和兩名國會警察也分別對川普等人提告。

川普辯稱，他當天在執行總統職務，不能成為民事訴訟的被告；朱利安尼等人則辯稱，對即將衝向國會的選民演說，是他們受憲法第一修正案保護的言論自由權。