密州挺川9律師挑戰大選結果 遭裁定濫用司法

前總統川普 陣營的九名律師提出訴訟，挑戰密西根州 認定拜登當選的選舉結果，不但無功而還，還遭法官裁定濫用司法程序，須支付訟費及接受其他處罰。

拜登去年總統大選時在密西根州以15萬4000票優勢擊敗川普，在確認選舉結果後僅數天，包括鮑威爾(Sidney Powell)、伍德(L. Lin Wood)等九名律師，即代表六名共和黨選民提出訴訟，要求密州聯邦地區法院法官帕克(Linda Parker)裁定選舉結果無效，並沒收被指有欺詐的選舉機器，但去年12月遭帕克駁回。

隨後州政府及底特律市政府提出訴訟，要求對這九名律師究責及開罰；帕克裁定政府勝訴，九名律師需要支付訴訟費。

帕克在長達110頁的判決書中，指他們提出這起訴訟是蓄意製造混亂、混淆視聽，而且很清楚他們蔑視自己的誓言，藐視規則，濫用司法程序，試圖破壞司法機構的完整性。

判決書中又指這九名律師提交的宣誓書充滿邪惡，對有關選舉投票機的指責純屬猜測，完全沒有支持這些說法的證據；帕克說，個人在一定範圍內，可能有權在沒有法律及事實支持下作出欺詐指控，但律師不能利用他們的特權及司法程序來做同樣的事。

九人除了支付尚在計算的訴訟費外，每人還要接受12小時的法律教育，其中六小時是有關選舉法；此外，會把裁定結果通知他們領有執照的州，因此有可能面對紀律處分。

民主黨籍的密西根州檢察總長內塞爾(Dana Nessel)對裁決表示歡迎，認為是發出了明確信息，就是那些放棄維護憲法誓言的人必須承擔後果。

在今年7月的聆訊期間，鮑威爾聲稱對有關訴訟承擔所有責任，同時強調提出不受歡迎的問題，是律師的職責及實踐法律的最高傳統，又說對他們處罰，只會削弱公眾對司法系統的看法。

紐約市 前市長、川普的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)也因做出虛假陳述試圖推翻選舉結果，遭紐約州律師協會暫停律師資格。