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擊斃闖國會女子 警：我拯救了無數性命

編譯林育正／綜合26日電
資深國會警察柏德坦承開槍射殺衝進國會民眾，聲稱「我拯救了無數生命。」(取自NBC新聞)
資深國會警察柏德坦承開槍射殺衝進國會民眾，聲稱「我拯救了無數生命。」(取自NBC新聞)

在國會暴動中擊斃巴比特(Ashli Babbitt)的國會警察柏德(Michael Byrd)首次打破沉默，接受國家廣播公司新聞(NBC News)專訪表示，當時示威群眾未能依照他的指示停止前進，開槍是「最後不得已的手段」，他並指出：「我拯救了無數的生命。」

當天有多名眾議員受困議場，而柏德面對群眾節節進逼，退守至議場大廳的玻璃門後；雖然門後以桌椅抵住，但群眾仍將玻璃門砸碎企圖闖入。當空軍退伍的女子阿什利‧巴比特(Ashli Babbit)試圖爬過門時，柏德開了一槍，擊中她的肩膀。

這起事件讓柏德的人生變了樣，他的名字被公布在右派網站，更收到死亡威脅以及種族歧視言語攻擊；他承受極大輿論壓力，連前總統川普都表示巴比特遭到謀殺，更宣稱柏德其實為一名民主黨高層人士效力。

不過柏德說：「我知道那天我拯救了無數的生命，我知道國會議員和我的同儕警察正身處危險之下，這是我的職責。我盡量等久一些，希望他們不會破門闖進來，但他們不遵照我的指令。如此一來我只能採取適當行動，保護國會議員，以及我自己和同僚的生命。」

回憶當時的處境，他表示：「我們當時進退兩難，如果闖過這道門，示威群眾就能進入議場，直接與議員對上。」

柏德擔任警察資歷長達28年，這是他第一次開槍。幾分鐘後他協助議員撤出國會，但直到當晚看了電視，他才了解國會暴動的全貌。外界有質疑傳出，柏德私下有政治傾向。不過他說：「我為共和黨人士效力，也為民主黨人士盡我的責任。」

暴動後他的名字遭洩漏，使極端右派人士威脅取他性命。但最讓他難過的，是對家人的影響。他說：「有時候除了哭，你什麼也沒辦法做。」

沉寂了幾個月，他希望發聲為自己開槍而承受的誤解辯護。他表示：「當下情況非常嚇人，面對威脅與危險，我相信我展現了十足的勇氣，我希望外界了解，這是我的職責。」

今年1月6日挺川群眾衝進國會時，國會警察拔槍保護議場。(Getty Images...
今年1月6日挺川群眾衝進國會時，國會警察拔槍保護議場。(Getty Images)

警察 民主黨 種族歧視

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