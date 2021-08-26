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種族正義捐款增16% 1/3來自亞裔家庭

記者張聲肇／綜合報導

印第安納大學慈善學院25日發布的調查報告顯示，美國家庭去年對種族正義捐款的戶數比前年增加16%，近三分之一亞裔家庭捐款支持種族平等與社會正義。

總的來說，亞裔和非裔家庭比白人家庭更樂於這方面的捐款：將近三分之一亞裔家庭和19%非裔家庭這麼做，比西裔(14%)和白人家庭(13%)多。

該學院研究員暨研究與國際計畫副院長歐西里(Una Osili)說，大家只注意到基金會和企業界的捐助，其實越來越多升斗小民、不同族裔的家庭，尤其是有色人種的捐款者，也是促進種族與社會正義的功臣。

去年夏天美國各地爆發要求種族平等的示威以來，本調查報告是第一個針對普通百姓如何以荷包回應的大規模研究；研究人員說，亞裔在新冠病疫期間，遭遇更多歧視甚至仇視，也變得更積極捐款，希望有助於解決種族歧視問題。

亞裔美國人與太平洋島民慈善組織(AAPIP)會長Patricia Eng說，對美國及世界各地的「種族覺醒」，這是「新的時刻」，亞裔美國人很積極參與；不過，研究人員指出，捐款對象也很有族裔特色，亞裔的捐款很大一部分是捐給處理亞裔社區問題的機構或社團。

這份在2020年9月針對全國具有代表性的1500戶人家進行的調查顯示，年紀較輕、單身、宗教信仰不深的人，較願意慷慨解囊，社交媒體顯然是主要推手，捐款對象有些是教育團體，也有環保與民權團體。

多數捐款人，包括少數族裔捐款人，說他們透過集資網站如GoFundMe捐款。

倡議團體也透過網站，替遭逮捕的抗議人士募集保釋金；不過要追蹤網路募款的流向很不容易，因為如都市研究所非營利與慈善中心主管艾希莉(Shena Ashley)所說，很多資料研究人員拿不到。

亞裔 美國 種族歧視

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