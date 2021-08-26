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吳弭投身公共服務 競選波士頓市長

編譯林育正／綜合25日電
近200年來，波士頓市長一直由白人男性出任。華裔吳弭投身市長選舉，希望能打破這一傳統。(美聯社)
近200年來，波士頓市長一直由白人男性出任。華裔吳弭投身市長選舉，希望能打破這一傳統。(美聯社)

父母親來自台灣的波士頓市長候選人吳弭(Michelle Wu)，並非出身典型的政治家庭；過去照護患有精神疾病的母親，以及年幼姊妹的經驗，使她投身公共服務，讓她有機會成為波士頓第一位亞裔市長。

吳弭自哈佛大學畢業後，在波士頓從事顧問諮詢工作，不料此時遠在伊利諾州的母親心理健康出狀況，讓她決定回家照顧母親和年輕的妹妹；她那時還嘗試開一間咖啡店。隨後她進入哈佛法學院就讀，接受現任參議員伊麗莎白•華倫(Elizabeth Warren)指導，因此帶著母親和妹妹再次前往麻州。

吳弭也公開表示照顧母親和妹妹的經驗，左右了她的生涯規畫；她說：「我知道急診室待上一整晚，只為一個床位的感覺；我為妹妹爭取教育資源，以及為了開一間家庭小生意，在市政府官僚間打轉，驅使我投入公共服務。」

過去在吳弭家的餐桌上，父母絕口不提政治；對她的長輩來說，政治等於腐敗、恐懼和饑荒，「我們被教育應該好好讀書，找到穩定和高薪的工作來支持家庭。」

但在2013年，吳弭以28歲的年紀成為第一位亞裔女性波士頓市議員；2016年她更成為首位有色族裔女性議長；現在36歲的她，是下一任波士頓市長的熱門人選。

穩定房租是吳弭最廣為人知的政見之一，她希望有色人種也能在波士頓找到安身之地；此外，她也表示希望推動免費的大眾交通。她也支持提升最低薪資，保證有薪病假，擴大醫療資源以及公立學校午餐計畫等。

根據蘇福克大學(Suffolk University)與波士頓環球報(Boston Globe)6月的民調，吳弭與代理市長珍妮(Kim Janey)的支持度不相上下；她獲得23%的支持，珍妮則是22%。

吳弭說：「你讓孩子就讀波士頓公立學校的母親帶領我們的城市，將能滿足社區大眾的需求。」

波士頓 亞裔 教育

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