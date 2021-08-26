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37歲男吃2萬條熱狗 研究：恐減壽1.3年

編譯周芳苑／綜合25日電
綽號「大白鯊」的切斯納今年蟬聯康尼島吃熱狗大賽冠軍，他吞下的74個熱狗堆起來像座小山。(美聯社)
綽號「大白鯊」的切斯納今年蟬聯康尼島吃熱狗大賽冠軍，他吞下的74個熱狗堆起來像座小山。(美聯社)

37歲的男子切斯納(Joey Chestnut)是吃熱狗大賽常勝軍，被暱稱為「大白鯊」的他16年來已累計吞掉1萬9200條熱狗；但最新研究顯示，吃熱狗不利健康，推估切斯納因吃熱狗至少折損了1.3年壽命。

切斯納平均每年吃掉1200條熱狗；他堅稱自己很健康；他說，長年大吃熱狗的唯一訣竅就是保持健康，一旦體重增加、健康出問題，就無法接受挑戰。

不過，自從密西根大學(University of Michigan)上周公布研究，每吃一條熱狗，會讓健康壽命縮短36分鐘後，切斯納的粉絲開始擔心他的健康。

這項研究在社群媒體引起熱烈迴響；體育記者菲爾德(Gary Sheffield Jr)推文稱「切斯納早就沒命了。」

以過去16年切斯納吃1萬9200條熱狗，等於折損一年又115天壽命。今年7月 4日熱狗大賽當天，短短10分鐘吃掉76條熱狗，雖打破自己立下的前次世界紀錄，卻失去近兩天壽命。

切斯納參加各式大賽，吃進肚裡的不只有熱狗，根據職業大聯盟飲食組織(Major League Eating)，他在廉價奶油夾心蛋糕Twinkies、燻牛肉三明治、拉麵杯、餃子、雞尾酒蝦等各類飲食大賽都創下「大胃王」紀錄。

密西根大學評估5800多種食物對身體和地球的影響，研究作者舉例，一個漢堡可能折損約七分鐘壽命；切斯納正巧也是吃漢堡紀錄保持人，2007年10月，八分鐘內吃103個Krystal漢堡，足足讓他折損12小時壽命。

這項研究也顯示，吃某些食物可增壽，有些項目令人驚訝，例如糖果，有助增壽一兩分鐘，花生醬和果醬三明治最多可延長33分鐘壽命。

切斯納並不真相信吃垃圾食品對健康大不利；他認為還有其他因素影響健康。

切斯納針對唱衰他的推文很有雅量，這項研究斷言堅果可延壽26分鐘，切斯納便發文稱要吃更多堅果「取回」壽命。

綽號「大白鯊」的切斯納今年蟬聯康尼島吃熱狗大賽冠軍，圖為他在比賽中狼吞虎嚥。(新...
綽號「大白鯊」的切斯納今年蟬聯康尼島吃熱狗大賽冠軍，圖為他在比賽中狼吞虎嚥。(新華社)

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