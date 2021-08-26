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1億年銀杏葉化石 提供預測氣候變遷證據

記者張聲肇／綜合報導
史密森尼博物館準備利用阿拉斯加州北坡發現的銀杏葉古化石來研究氣候變遷的科學證據。(美聯社)
史密森尼博物館準備利用阿拉斯加州北坡發現的銀杏葉古化石來研究氣候變遷的科學證據。(美聯社)

在2億年前就生長在地球上的銀杏，它樹葉的化石提供科學家研究氣候「熱屋」變遷的歷史證據，比起冰藏於南北極的二氧化碳氣泡，頂多讓我們知道80萬年前的地球環境，銀杏葉化石更有助於人類預測地球的未來。

史密森尼自然歷史博物館金屬抽屜裡收藏的1億年銀杏葉化石，地質學暨植物學家巴克萊(Richard Barclay)說，證明它的外型幾百萬年來都沒有改變多少。

他說，銀杏葉化石最特別的不在於印出來的形狀，而在於它保存著整株植物的實際構成材料；研究其中的有機物質，對我們了解遠古時代氣候系統大有幫助，也有助於當今科學界預判日益暖化的地球今後的走向。

耶魯大學化石植物學家克連(Peter Crane)說：「銀杏是相當獨特的時間膠囊。」他在有關著作中表示，很難想像這上班途中或住宅區常見的植物，曾跟恐龍一起生長，2億年來沒改變多少。

目前科學家最想了解的是，地球二氧化碳含量和溫度都遠高於目前的「溫室地球」時代，也就是6600萬到1億年前的白堊紀，隕石撞地球前，恐龍主宰地球的時代。

巴克萊從博物館拿出一片1896年8月12日英國科學家採集的銀杏葉標本，說外型和1億年前的差不多，要用顯微鏡才看得出兩者適應空氣中二氧化碳含量產生的差異；樹葉底面的氣孔是吸入二氧化碳、排除水分，完成光合作用的機關，也就是生產能量的關鍵。二氧化碳充足時，氣孔不需多；二氧化碳稀薄，則需多些氣孔。

目前大氣層二氧化碳含量約為百萬分之410(ppm)，根據現在銀杏葉和維多利亞時代銀杏葉的結構，比較1億年前銀杏葉化石提供的「證據」，科學界希望得知氣候模式的變化。

博物館 恐龍 耶魯大學

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