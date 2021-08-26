1億年銀杏葉化石 提供預測氣候變遷證據
在2億年前就生長在地球上的銀杏，它樹葉的化石提供科學家研究氣候「熱屋」變遷的歷史證據，比起冰藏於南北極的二氧化碳氣泡，頂多讓我們知道80萬年前的地球環境，銀杏葉化石更有助於人類預測地球的未來。
史密森尼自然歷史博物館金屬抽屜裡收藏的1億年銀杏葉化石，地質學暨植物學家巴克萊(Richard Barclay)說，證明它的外型幾百萬年來都沒有改變多少。
他說，銀杏葉化石最特別的不在於印出來的形狀，而在於它保存著整株植物的實際構成材料；研究其中的有機物質，對我們了解遠古時代氣候系統大有幫助，也有助於當今科學界預判日益暖化的地球今後的走向。
耶魯大學化石植物學家克連(Peter Crane)說：「銀杏是相當獨特的時間膠囊。」他在有關著作中表示，很難想像這上班途中或住宅區常見的植物，曾跟恐龍一起生長，2億年來沒改變多少。
目前科學家最想了解的是，地球二氧化碳含量和溫度都遠高於目前的「溫室地球」時代，也就是6600萬到1億年前的白堊紀，隕石撞地球前，恐龍主宰地球的時代。
巴克萊從博物館拿出一片1896年8月12日英國科學家採集的銀杏葉標本，說外型和1億年前的差不多，要用顯微鏡才看得出兩者適應空氣中二氧化碳含量產生的差異；樹葉底面的氣孔是吸入二氧化碳、排除水分，完成光合作用的機關，也就是生產能量的關鍵。二氧化碳充足時，氣孔不需多；二氧化碳稀薄，則需多些氣孔。
目前大氣層二氧化碳含量約為百萬分之410(ppm)，根據現在銀杏葉和維多利亞時代銀杏葉的結構，比較1億年前銀杏葉化石提供的「證據」，科學界希望得知氣候模式的變化。
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