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出租游泳池 屋主夏季賺錢新管道

記者顏伶如／綜合報導

住在俄勒岡州波特蘭郊區的巴坦(Jim Battan)，自從兩年前小女兒成年離家之後，院子裡的游泳池就再也沒用過。2020年9月，巴坦把游泳池放上網路平台出租，登錄曝光兩小時就收到三筆下單，不到一年裡，游泳池共計「招待」2700名客人；巴坦估計，今年暑假結束前，出租游泳池的收入累計上看11萬1000元，抵銷妻子八年前執意在後院蓋游泳池的11萬元花費。

他說，感覺頗為奇妙，「因為砸下的11萬元都回本了」。

華爾街日報報導，巴坦是目前在全美125個市場，將自家游泳池出租供人使用的1萬3000名游泳池持有人之一；從洛杉磯到德州奧斯汀(Austin)都有民眾把自家游泳池透過Swimply網路平台出租賺錢；某些媒體報導將Swimply稱為「後院游泳池的Airbnb」。

Swimply指出，從2020年初開始，全美各地家有游泳池的屋主共透過平台，完成了12萬2000筆出租交易；游泳池出租生意在疫情爆發前便頗不錯，疫情期間變得更紅火，因為各地公共游泳池關閉，民眾經過幾個月的居家避疫之後，希望有安全空間可以聚會，家裡有游泳池的民眾則希望有機會增加收入。

Swimply共同創辦人兼執行長拉斯金(Bunim Laskin)說，平台讓許多家庭與親朋好友得以再度聚會；絕大多數游泳池主人對於租用游泳池，收取每小時35元到50元之間的費用，Swimply對游泳池持有人抽成15%，也對租用者抽成10%。

Swimply共同創辦人兼營運長韋恩柏格(Asher Weinberger)指出，游泳池東主平均每個月可以進帳5000元至1萬元之間。

某些游泳池所有人將出租收入用來支付泳池維修費；維持池水清潔的化學物品，供應鏈在疫情期間受到影響，讓泳池維修成本在疫情期間突然爆增；韋恩柏格以自己家的游泳池為例指出，疫情前每周的池水清潔及維修開銷約45元，疫情爆發後則變成85元。

在Swimply出租游泳池的奧克拉荷馬市居民珊儂‧索勒(Shanon Zoeller)說，去年6月開始出租泳池以來，收入已經破萬；她說：「倒是想要買到價格最便宜的氯(chlorine)，要費一番功夫。」

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