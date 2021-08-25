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房市熱 奧斯汀溢價售出比去年多57倍

編譯林育正／綜合24日電

買房熱潮席捲全美，德州奧斯汀以工作機會成長與文化氛圍吸引買家，今年近2700棟售出的房子，售價比最初開價高了10萬元，成為房價溢價最嚴重的城市。

網上地產經紀公司Redfin調查顯示，雖然有其他城市成交更多溢價房屋，但價格的差距比不上奧斯汀；Redfin首席經濟學者費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示：「如果你在房市尋找40萬元的房子，但出價後卻發現真實的價格是50萬元，是滿嚇人的現象。」

Redfin也指出，售價比開價超出10萬元的房屋數量，與去年相比，華盛頓州的西雅圖市為近10倍，加州奧克蘭為五倍，但在奧斯汀卻高達57倍。

售價較開價高出六位數的狀況，顯示近年來奧斯汀吸引年輕專業人士移入的熱潮，近幾個月購屋競價又更激烈。

奧斯汀工作機會多，更有不少音樂和文化活動調劑生活；若喜歡戶外活動，也有登山步道和獨木舟等水上活動；奧斯汀吸引來自生活開銷更加昂貴的加州灣區及紐約市的科技業人士和遠端工作者。

雖然居住在奧斯汀開銷高於全美多數城市，甚至超越更加都會化的休士頓與達拉斯，但買家認為奧斯汀房價較可負擔，因此新移入的居民大幅推升房價。

奧斯汀買房熱潮非常瘋狂，今年初甚至有潛在買家在熱門房屋外排起人龍準備看房。甚至也有買家向屋主動之以情，分享家庭故事，只為拿到買家搶購的房屋。

從波士頓搬來奧斯汀的奧特戈(Francisco Ortego)與妻子在前七次出價全部落空後，花了比開價高出近10萬元的價格，買下北郊的一棟四臥房屋；奧特戈說：「我不認為這很公平，但這就是市場的現實。如果你想贏，就必須拿出非常有企圖心的開價。」

甲骨文(Oracle)日前將總部從矽谷搬至奧斯汀，計畫擴張至提供1萬個工作機會；特斯拉(Tesla)也建造工廠預計至少聘用5000人；因此分析師表示，奧斯汀的買房熱潮短期內看不到冷卻的跡象。

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