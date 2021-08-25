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全美最貴租屋市場 紐約平均2810元取代舊金山

記者張大仁／綜合報導
紐約已取代舊金山，成為全美租屋最火爆的市場。圖為曼哈頓的超高公寓樓。(美聯社)
紐約已取代舊金山，成為全美租屋最火爆的市場。圖為曼哈頓的超高公寓樓。(美聯社)

紐約房市雖在新冠疫情爆發之初受到大規模衝擊，但之後需求出現轉變，租金不僅反彈，而且恢復到疫情前水平，已取代了舊金山，攀上全美最昂貴公寓租賃市場榜首。

自2014年開始追蹤租賃市場的公寓上市網站Zumper的最新報告，兩年前，舊金山的一臥房單位租金中位數還比紐約高出800多元，而現在紐約市一居室公寓租金中位數為2810元，而舊金山則為2800元。

之前租金最貴城市是波士頓的2300元、加州聖荷西的2200元，以及華盛頓特區的2160元。

舊金山和紐約受疫情打擊最為嚴重，辦公室關閉，居民紛紛遷往小城市或郊區；特別是紐約，大量居民移往南部較暖和的太陽帶(Sun Belt)各州。

今年年初，舊金山的一臥房租金中位數較2020年3月下降近24%，而紐約市則下降近18%；然而，當時舊金山租金仍比紐約貴330元；但1月以後，紐約的租金上漲近20%，但舊金山租金僅上漲約5%。

撰寫Zumper報告的安德魯斯(Jeff Andrews)說，「科技業員工在舊金山的占比極高，科技公司較傾向採取全面或永久性的在家工作政策。這讓員工可以住在他們任何地方，因此許多人決定遷離舊金山。」

雖然紐約租賃市場可能出現強勁反彈，但全美各地城市的租賃行情也出現復甦，某些市場甚至出現競價，進一步推高了全美租金行情。

Zumper統計，一臥公寓租金較2020年5月上漲9%；兩臥公寓租金上漲11%；對於獨戶出租房屋，房貸數據公司Corelogic6月的最新數據顯示租金年增7.5%，是2020年6月年增幅的五倍多。

雖然紐約和舊金山是最昂貴的租賃市場，但其他城市的租金也出現大幅上漲，如鹽湖城、田納西州諾克斯維爾(Knoxville)；北卡羅來納州羅利(Raleigh)；德州奧斯汀和鳳凰城是上漲最快的城市。

租金漲幅最低的則有田納西州的查塔努加(Chattanooga)、巴爾的摩、密爾瓦基、紐約州羅徹斯特(Rochester)和德州福和市(Fort Worth)。

租金 紐約市 舊金山

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