我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

曾說自已染疫死亡率極低 保守派電台主持人染新冠病歿

編譯陳韻涵／綜合22日電
保守派著名廣播名嘴瓦倫丁，公開不信疫苗，結果病歿新冠，家人非常後悔未能及時接種。(美聯社)
保守派著名廣播名嘴瓦倫丁，公開不信疫苗，結果病歿新冠，家人非常後悔未能及時接種。(美聯社)

名人持續感染新冠肺炎；田納西州著名保守派談話性電台主持人瓦倫丁(Phil Valentine)曾稱自己「染疫死亡機率不到1%」，染疫離世前才悔悟，只活了61歲；倡議非裔打疫苗的民權牧師傑克遜(Jesse Jackson)和妻子儘管已接種疫苗仍因現「突破感染」而住院。

此外，德州州長艾伯特(Greg Abbott)在確診四天後，目前檢驗已呈現陰性，他呼籲民眾打疫苗。

今年1月即接種疫苗的民權牧師傑克遜夫婦已完全接種仍「突破感染」而住院。(美聯社)
今年1月即接種疫苗的民權牧師傑克遜夫婦已完全接種仍「突破感染」而住院。(美聯社)

納希維爾廣播WWTN Radio節目「超級談話99.7」(SuperTalk 99.7 WTN)21日推文，證實主持人瓦倫丁過世。

瓦倫丁染疫一個多月後病故，他多次在節目上輕忽疫苗對抗病毒的重要性，甚至在去年12月時說「我染疫死亡的機率可能不到1%」，孰料一語成讖。

瓦倫丁7月底確診後改口，要聽眾思忖染疫是否可能會死，若答案是肯定的，則建議接種疫苗；他表示，當初自認應該不致於病死，才選擇不打疫苗。

瓦倫丁病情惡化，轉入重症加護病房後，他的手足馬克(Mark Valentine)透露，瓦倫丁後悔「當初未大力推廣疫苗」。

馬克7月25日表示，如果可以，瓦倫丁一定會要大家「去打疫苗，別管政治和陰謀論。」

聯邦疾病防治中心(CDC)22日數據顯示，全美60.7%國民至少接種一劑疫苗，另有51.5%的人完全接種。

民權牧師傑克森成立的「彩虹推動聯盟」(Rainbow PUSH Coalition)21日宣布，已完成接種的79歲傑克遜與77歲妻子賈桂琳(Jacqueline Jackson)日前檢驗呈陽性，送往芝加哥西北紀念醫院(NMH)治療。

倡議非裔打疫苗的民權牧師傑克遜夫婦已完全接種仍「突破感染」而住院。(美聯社)
倡議非裔打疫苗的民權牧師傑克遜夫婦已完全接種仍「突破感染」而住院。(美聯社)

另外，確診的艾伯特21日推文寫道，「我被告知因未接種疫苗，感染症狀輕微，我鼓勵還沒打疫苗者考慮接種。」

疫苗 聯邦疾病防治中心 田納西州

上一則

「亨利」登陸羅德島州 挾帶強風豪雨 數10萬戶停電

下一則

FDA警告：人吃牛、馬用藥治新冠肺炎 恐致死

延伸閱讀

曾後悔懷疑疫苗 田州保守派電台主持人染疫病逝

曾後悔懷疑疫苗 田州保守派電台主持人染疫病逝
杯葛投票權改革 僵持38天 民主黨德州眾議員返工

杯葛投票權改革 僵持38天 民主黨德州眾議員返工
反對打疫苗 威州樞機主教染疫重症入院

反對打疫苗 威州樞機主教染疫重症入院
反對打疫苗 威州樞機主教染疫 重症入院

反對打疫苗 威州樞機主教染疫 重症入院

熱門新聞

拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命