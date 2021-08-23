曾說自已染疫死亡率極低 保守派電台主持人染新冠病歿

保守派著名廣播名嘴瓦倫丁，公開不信疫苗，結果病歿新冠，家人非常後悔未能及時接種。(美聯社)

名人持續感染新冠肺炎；田納西州 著名保守派談話性電台主持人瓦倫丁(Phil Valentine)曾稱自己「染疫死亡機率不到1%」，染疫離世前才悔悟，只活了61歲；倡議非裔打疫苗 的民權牧師傑克遜(Jesse Jackson)和妻子儘管已接種疫苗仍因現「突破感染」而住院。

此外，德州州長艾伯特(Greg Abbott)在確診四天後，目前檢驗已呈現陰性，他呼籲民眾打疫苗。

今年1月即接種疫苗的民權牧師傑克遜夫婦已完全接種仍「突破感染」而住院。(美聯社)

納希維爾廣播WWTN Radio節目「超級談話99.7」(SuperTalk 99.7 WTN)21日推文，證實主持人瓦倫丁過世。

瓦倫丁染疫一個多月後病故，他多次在節目上輕忽疫苗對抗病毒的重要性，甚至在去年12月時說「我染疫死亡的機率可能不到1%」，孰料一語成讖。

瓦倫丁7月底確診後改口，要聽眾思忖染疫是否可能會死，若答案是肯定的，則建議接種疫苗；他表示，當初自認應該不致於病死，才選擇不打疫苗。

瓦倫丁病情惡化，轉入重症加護病房後，他的手足馬克(Mark Valentine)透露，瓦倫丁後悔「當初未大力推廣疫苗」。

馬克7月25日表示，如果可以，瓦倫丁一定會要大家「去打疫苗，別管政治和陰謀論。」

聯邦疾病防治中心 (CDC)22日數據顯示，全美60.7%國民至少接種一劑疫苗，另有51.5%的人完全接種。

民權牧師傑克森成立的「彩虹推動聯盟」(Rainbow PUSH Coalition)21日宣布，已完成接種的79歲傑克遜與77歲妻子賈桂琳(Jacqueline Jackson)日前檢驗呈陽性，送往芝加哥西北紀念醫院(NMH)治療。

倡議非裔打疫苗的民權牧師傑克遜夫婦已完全接種仍「突破感染」而住院。(美聯社)

另外，確診的艾伯特21日推文寫道，「我被告知因未接種疫苗，感染症狀輕微，我鼓勵還沒打疫苗者考慮接種。」