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不打疫苗不戴口罩 墨西哥灣沿岸疫情新熱區

記者胡玉立／綜合報導
這家阿拉巴馬州墨灣沿岸的餐館酒吧深受顧客觀迎，但店沒有嚴格要求防疫措施，令人擔心成為新的疫情熱點。(美聯社)
這家阿拉巴馬州墨灣沿岸的餐館酒吧深受顧客觀迎，但店沒有嚴格要求防疫措施，令人擔心成為新的疫情熱點。(美聯社)

墨西哥灣沿岸深受遊客喜愛的Redneck Riviera地帶擠滿休閒觀光人潮，但在變種病毒疫情狂飆下，綿延在阿拉巴馬州、佛羅里達州和路易斯安納州大片沿海城鎮，在疫情地圖上卻顯示為紅色最嚴重的確診病例激增「熱點」。

衛生官員認為，這一帶確診病例狂升，也是全國最低疫苗接種率，但旅遊熱度有增無減，民眾卻漠視基本防疫措施，加上當地慵懶閒適的生活方式彼此交互作用，然後在變種病毒比以往更具傳染力、保守州對是否設下新公衛限制猶豫不決之際，猛烈爆發。

美國南部墨灣沿岸是重要旅遊景點，但大批遊客可能遭到病毒侵襲。(美聯社)
美國南部墨灣沿岸是重要旅遊景點，但大批遊客可能遭到病毒侵襲。(美聯社)

墨西哥灣沿岸以西的阿拉巴馬州莫比爾郡(Mobile County)公衛官員艾霍爾德(Bert Eichold)表示，「5月31日國殤紀念日過後，一切全都回復常態，人們去海灘玩，摘下了口罩。」

莫比爾郡確診率飆升至將近30%，是全州新增病例數最多的郡。

人們在沿岸城鎮飲酒狂歡享樂，但向北距離12哩的南鮑德溫地區醫療中心至少有30多名確診患者在住院治療，其中近九成沒有接種疫苗。

路易斯安納州居民及護士海斯汀絲(Lisa Hastings)和兩個姊妹一起來到阿拉巴馬州沿岸遊玩，她對人們毫無遮掩的開放場景有些不安，但不管人們有沒有打疫苗，她都不反對大家出來玩，「我認為人們有些害怕過度，日子總是得要過下去。」

路易斯安納州居民及護士海斯汀絲(中)和兩個姊妹在阿拉巴馬州沿岸遊玩，對遊客密集接...
路易斯安納州居民及護士海斯汀絲(中)和兩個姊妹在阿拉巴馬州沿岸遊玩，對遊客密集接觸有點不安。(美聯社)

附近另一名來自伊利諾州的遊客則說，疫情大流行根本是假的，接種疫苗只是政府控制的一種手段；在大型海濱酒吧群聚的人，有些人打定主意，既不接種疫苗也不戴口罩。

不過，由於疫情變嚴重，墨西哥沿岸地區醫療系統不堪重負，佛羅里達州巴拿馬城海灘已以疫情為由，取消原定9月初舉行的年度鄉村音樂節，紐奧良也取消多項活動。

儘管醫院病床已滿，包括佛州和阿拉巴馬州仍拒絕實施新的防疫限制措施，只呼籲民眾接種疫苗；和幾周前相比，有較多人打了第一劑疫苗，但不足以阻止疫情傳播。

阿拉巴馬州 疫苗 疫情

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