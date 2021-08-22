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最高法院裁決 暫緩執行「留在墨西哥」政策

編譯盧炯燊／綜合21日電
新墨西哥州的邊界巡邏探員攔下越界的無證移民。(Getty Images)
新墨西哥州的邊界巡邏探員攔下越界的無證移民。(Getty Images)

最高法院20日深夜緊急批准司法部的要求，暫緩恢復執行川普時代的「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策；大法官艾里托(Samuel Alito)批准臨時暫緩執行令至24日晚上，以便最高法院在此期間考慮司法部提交的上訴文件。

此案源於德州聯邦地區法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)早前裁定，拜登政府終止「留在墨西哥」計畫屬於非法，下令最遲在21日恢復執行；司法部向紐奧良第五巡迴法院要求，在等候上訴期間暫緩恢復計畫，但遭駁回。司法部於是緊急請求最高法院推遲執行卡奇馬力克的命令。

該政策的正式名稱為「移民保護協議」(IPP)，是川普於2018年宣布，近7萬名尋求庇護者在申請期間必須留在墨西哥等候；批評者指這個計畫剝奪了人們在美國尋求保護的合法權利，被迫在危險的墨西哥邊境城市。

拜登政府向最高法院提出的論據是，總統擁有明確權力決定移民政策；國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)有權決定是否將尋求庇護者遣返墨西哥。而且這個政策已經停止運作一年多，突然恢復執行，除損害美國與重要地區的夥伴關係外，也嚴重擾亂南部邊境的運作，有可能造成外交及人道主義危機。

其實川普總統已因為新冠疫情關係停止執行該計畫，拜登在就任總統的第一天就暫停，國土安全部在6月正式結束計畫。

屬於共和黨執政州的德州及密蘇里州一直尋求恢復川普的強硬移民政策，兩州政府對結束計畫提出訴訟，指拜登終止該政策時沒有經過適當的行政程序，最後獲法官卡奇馬力克裁定勝訴。

卡奇馬力克是川普任命的聯邦地區法官，第五巡迴法院中的兩名法官奧爾德姆(Andrew Oldham)及威爾遜(Cory Wilson)同樣由川普任命。

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