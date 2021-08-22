30年增2倍 紐時：亞裔「開枝散葉」 不再集中大城

華裔移民過去喜歡聚居在大城市，圖為紐約曼哈頓華埠。(路透)

美國 最新人口普查數據顯示，過去卅年來，亞裔 人口幾乎增加兩倍，在全美四大種族和族裔群體中增長最快；但紐約時報進一步分析發現，亞裔除人口總數成長之外，收入、公民身分和政治偏好，均因地理分布不同而有很大差異，呈現地理上的多元化。

美國亞裔人口近2000萬人，組成複雜，起源來自東亞、東南亞和印度 次大陸等20多國。1990年美國亞裔人口660萬，主要集中少數沿海城市。30年後，這些亞裔集中地區成長顯著，亞裔也開枝散葉，在南部郊區和中西部農村地區建立家庭生活；亞裔占總人口5%以上的郡的數量，從1990年的39個，增加到2020年的176個。

丕優研究中心(Pew Research Center)種族和民族研究副主任魯伊斯(Neil G. Ruiz)表示，「人們想到美國亞裔時，會想到加州、夏威夷；但亞裔人口並不是西海岸現象，它現在是全美現象。」

南北達科他、德州、北卡羅來納和印第安納等州，都在過去十年經歷亞裔人口大幅增長；越來越多亞裔定居西維吉尼亞州等總人口下降的州。

紐約時報分析指出，亞裔人口多樣性常被忽視，大多數統計數據都將亞裔視為一個整體，但實際情況更為微妙。此外，美國將亞裔視為單一種族的同時，還有350萬人被視為亞裔混血，占全美混血人口四分之一以上。

近60%亞裔血統(包括混血兒在內)出生在美國境外，多數是歸化公民；無論是歸化或在美出生，絕大多數美國亞裔是公民。

亞裔家庭收入超過美國人口家庭總收入，受教育程度也更高。但不同的亞裔群體，年齡和收入等都有很大差異。

經濟上，印度人一直比較富裕。不丹血統居民收入最低，不太可能擁有房屋；許多人講尼泊爾語的不丹難民，困在難民營中多年，受教育機會有限。在阿拉巴馬州蒙哥馬利，現代汽車2005年在此設置組裝廠啟動了韓國社區發展，當地三分之一是亞裔，其中包括汽車公司高管和獨立雜貨商。

收入差距，主要受到不同群體從事工作類型及每個家庭有幾人賺錢的影響；後者往往受制於有無公民身分。醫療保健工作者大多是菲律賓後裔，但在服務業工作的菲律賓裔勞工更多，而且很多都沒有公民身份。

戶主生於美國的韓裔家庭收入中位數為9萬5000元，但戶主非公民的韓裔家庭收入中位數僅為5萬4000元。中國或台灣血統家庭，戶主生於美國與戶主非公民家庭的收入差距更大。

印度裔人在計算機科學、財務管理和醫學等高薪領域佔很大比例。美國9%的醫生是印度裔，其中一半以上是移民。

在美國出生的亞裔往往更年輕，其中一半是兒童；他們是上一代移民來美的年長入籍公民的孩子。

亞裔在美國人口結構中不斷壯大，在選舉政治方面扮演的角色也愈來愈關鍵。紐時分析發現，2020年總統大選，亞裔居民高度集中的社區壓倒性地支持拜登總統。但不同群體之間仍存在差異，越南裔佔多數的地區，有一半以上支持前總統川普。

隨著亞裔人數繼續快速增長，人口統計學家預計到2060年亞裔人口將超過4600萬。