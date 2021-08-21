法院認可恢復鑽探 拜登減碳目標恐難達標

在拜登 總統敦促國際領導人迅速解決全球暖化問題之際，本周的幾項法庭訴訟結果，明確凸顯出美國 司法機構和白宮一樣，正在形塑美國的氣候政策。馬里蘭大學環境法項目主任珀西瓦爾(Robert Percival)指出，「由於國會面臨僵局，最近法院關於環境法的議題裁奪變得格外重要；如此趨勢很可能會持續下去。」

內政部16日表示，將遵從路易斯安納州聯邦法官意見，恢復聯邦石油和天然氣租賃，儘管此舉勢將增加碳排放。18日，另一位聯邦法官阻止了有爭議的阿拉斯加北坡(North Slope)石油開採計畫。19日，政府則表示將全面審查聯邦公有土地煤炭租賃計畫，但拍賣活動仍繼續舉行。

距離國際談判代表在格拉斯哥開會制定有意義的氣候協議，僅剩幾周時間，上述蹣跚踉蹌的司法裁定過程及結果，已引發外界對於美國能否兌現拜登大膽環保言論的質疑，更何況，美國西部野火仍在肆虐；幾天前，一群聯合國科學家也才提出警告，指全球溫室氣體污染若沒有重大削減，對氣候的影響將更加惡化。

目前，聯邦土地及水域的鑽探及開採活動大多仍持續進行，這些活動佔了全美二氧化碳排放量將近四分之一；若持續下去，拜登幾乎不可能兌現十年內將美國溫室氣體排放量減至2005年水平的至少一半的承諾。

不過，拜登在國內除了必須遵守法律，也得保住幾位煤炭州議員的支持，其中包括民主黨籍參議員曼欽(Joe Manchin III，西維吉尼亞州 )、泰斯特(Jon Tester，蒙大拿州)以及工會支持在內。

2020年總統大選時，前總統川普贊成在聯邦土地上開放鑽探季節，拜登則表示將停止新的聯邦租賃並減少碳排放；涉及這場辯論的雙方現在都不滿意，許多拜登支持者感到失望；批評者則說，拜登的政策傷害了依賴化石燃料的社區。