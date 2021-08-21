熱帶風暴亨利變颶風 撲向東北部 或成登陸新英格蘭

颶風亨利直撲新英格蘭，可能於周末期間登陸。麻州普利茅斯港的船主預作防範，先把遊艇吊上岸來。(美聯社)

國家颶風 中心(U.S. National Hurricane Center)20日指出，熱帶風暴 亨利(Henri)持續增強、21日將前轉為颶風，且持續朝東北岸新英格蘭 地區前進，預計23日以前將抵達康乃狄克州、羅德島和麻州一帶，影響範圍甚至可能到麻州鱈魚角(Cape Cod)，而這也是新英格蘭地區30年來首次遭颶風侵襲登陸。

儘管目前還無法明確掌握亨利的路徑，但國家氣象局(National Weather Service)20日下午5時表示，亨利會先在紐約州長島東部登陸，然後再持續向北前進；颶風中心也已針對長島、康州、羅德島發布颶風警告。

國家颶風中心氣象學家費特爾根(Dennis Feltgen)表示：「亨利的強度和行經路徑都存在著極大的不確定性；民眾需要做的是，準備好日常補給品，並且隨時注意氣象預報的更新，因為可能隨時都有變動。」

熱帶風暴亨利起初於16日在大西洋上形成，也是該地區最近形成的三個風暴之一；國家氣象局指亨利20日晚間位於大西洋上，北卡羅來納州的哈特拉斯角(Cape Hatteras)東南偏南約345哩，距離紐約蒙托克角(Cape Montauk)以南約745哩。

麻州州長貝克(Charlie Baker)20日呼籲正在鱈魚角度假的民眾盡快撤離，並提醒本周計畫前往度假的民眾擇日再來；他也宣布目前已有1000名國民兵(National Guard)待命，準備隨時支援撤離。

此外，麻州、康州和紐約的官員也提醒民眾，未來很可能停電將近一周、甚至更久，當局也要求民眾將船隻收好。

颶風中心提醒，東岸地區恐怕出現危險的洋流，新英格蘭南部地區也將在本周末出現龐大的雨量。

本月19日是二級颶風颶風鮑勃(Hurricane Bob)登陸羅德島屆滿30年的日子，當年街道上被殘破的船隻給淹沒，至少17人死亡、損失更超過15億元，還有數十萬人持續幾日的停水和停電。

康州東萊姆鎮(East Lyme)警察與緊急事件管理局長芬克斯坦(Michael Finkelstein)說：「我們已經很久沒有經歷這樣的事了，毫無疑問，我們和新英格蘭區將在颶風來襲時，面臨更多困難。」