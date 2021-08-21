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格陵蘭最高峰史上首見降雨 「70億噸雨水沖刷」加速融冰

編譯潘勛／綜合20日電
由於氣候暖化，格陵蘭的冰雪加速融解，衛星照片可見大片裸露的岩石。(路透)
由於氣候暖化，格陵蘭的冰雪加速融解，衛星照片可見大片裸露的岩石。(路透)

科學家表示，格陵蘭島最高峰14日自1950年開始紀錄以來首次降下的是雨，而非大雪。14、15日兩天當地的溫度高逾冰點，是不到十年內第三度；暖空氣助長之下，極端降雨發作，70億噸雨水降在島上冰架上頭，也是史上之最，但15日冰架流失的量是平常年份的七倍。

有線電視新聞網(CNN)報導，科羅拉多大學「國家冰雪數據中心」(National Snow and Ice Data Center)資深科學家斯坎波斯(Ted Scambos)指出，證據顯示格陵蘭島正在快速暖化；「我們瞧見的不光是這十年、廿年間當地特別暖，氣候型態令人錯亂，而是史無前例的大事。」

國家科學基金會(National Science Foundation)在格陵蘭冰架最高點設立峰頂站，科學家由當地可以觀察北極圈天氣及冰層變化；自1989年以來，峰頂站一年365天都派有人手，以觀察極端變化；而15日的強降雨大多始於格陵蘭東南岸，再延伸到峰頂站。

國家科學基金會「北極計畫辦公室」(Office of Polar Programs)專案主任珍妮佛‧梅瑟(Jennifer Mercer)表示，因為這次強降雨事件，峰頂站的作業必須變更，有必要考量到前所未遇的突發天氣事件，過去十年包括融冰、強風事件愈來愈多，現在還碰到下雨，事態已經超出被視為正常範圍以外。

人類引發的氣候變化讓地球變暖，冰層融解快速增加；聯合國8月發布的大規模氣候變化報告指出，使用化石燃料導致過去20年間格陵蘭冰架流失；科學期刊「永凍圈」(Cryosphere)最近發表論文指出，自1990年代中期以來，地球冰層已融解掉28兆噸，大部分由北極圈及格陵蘭冰架流失。

今年7月，格陵蘭冰架便遭遇過去十年間最重大的冰架融解事件，一天之內冰層表面損失超過85億噸，足以讓全佛羅里達州陸地淹水2吋高，是過去十年間第三次出現極端冰雪融解，而且期間融冰向島內延伸的現象，比1970年代有人造衛星觀察以來更為嚴重。

2019年格陵蘭融冰入海約5320億噸，那一年春季熱得出人意料，7月又出現熱浪，致使全島整個冰架表面都開始融解，全球海平面因此永久升高1.5毫米。

格陵蘭最高峰竟然首次下雨而非下雪，使氣候暖化問題再受關注，圖為位於格陵蘭高山的美...
格陵蘭最高峰竟然首次下雨而非下雪，使氣候暖化問題再受關注，圖為位於格陵蘭高山的美國氣象觀測站，周圍白雪皚皚。(美聯社)

佛羅里達州 聯合國 暖化

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