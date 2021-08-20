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亞馬遜要開百貨公司啦 選址加州、俄州

編譯林育正／綜合19日電
亞馬遜在開設實體商店之後，將擴大零售據點，開設小型百貨公司。圖為亞馬遜無人商店。(美聯社)
亞馬遜在開設實體商店之後，將擴大零售據點，開設小型百貨公司。圖為亞馬遜無人商店。(美聯社)

消息人士透露，電商巨頭亞馬遜將開設實體店面，營運模式將類似百貨公司；不過店面預計小於一般百貨公司，新店傳將開設於俄亥俄州和加州。

販售服飾、家具、電子產品 自有品牌為主

亞馬遜第一批百貨公司零售空間將有3萬平方英呎，小於多數百貨公司的10萬平方英呎；目前還無法得知店內將販售的品牌，但據稱將以亞馬遜自有品牌為主，販售服飾、家具和電子產品等，不過尚未定案。

亞馬遜使零售業者遭受嚴重衝擊甚至倒閉後，這次更進一步持續將觸角深入實體零售業；根據富國銀行(Wells Fargo)，亞馬遜現在已是全美最大服飾銷售業者。

不過美國曾盛極一時的百貨業，多年來被快時尚與網路電商夾擊，經營相當掙扎；顧問公司「消費者成長夥伴」(Customer Growth Partners)就指出，除汽車、加油和餐廳外，過去十年百貨公司拿下10%的零售業績，但今年到目前為止卻連1%都不到。

新冠肺炎疫情後，更有 J.C. Penney等百貨業者聲請破產經營權易主，或進行數位轉型；不過分析師與業界高層尚未宣布百貨業壽終正寢；精品品牌Michael Kors母公司Capri控股執行長埃多(John Idol)日前曾表示：「消費者的確回到了百貨公司購物。」

消息人士指出，亞馬遜大約在兩年前，拋出開設大型商店展示自家產品的想法；公司高層也認為，實體店將拉近與消費者的距離，呈現自家商品吸引顧客。亞馬遜期望實體店面能收集顧客數據，提供新的購物體驗。

亞馬遜的實體店面銷售額在今年第二季年增率達11%，近年則是投入更多資源企圖打進時裝產業，但要進軍高價時裝仍有一定難度；雖然去年高檔女裝品牌Oscar de la Renta於亞馬遜上架販售禮服，卻鮮少精品品牌跟進。

亞馬遜目前在全美有20多間書店，Amazon Go便利商店，以及專門販賣熱門商品的四星店(4-star store)等；以百貨公司再一步進軍零售業，將衝擊傳統市場。

亞馬遜 零售業 電商

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