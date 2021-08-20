我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

玩具反斗城回來了 明年在400多家梅西百貨設專賣店

編譯周芳苑／綜合19日電
玩具反斗城將在梅西百貨公司門市開設實體店，圖為玩具反斗城加入梅西百貨線上商店。(美聯社)
玩具反斗城將在梅西百貨公司門市開設實體店，圖為玩具反斗城加入梅西百貨線上商店。(美聯社)

2017年申請破產保護的玩具反斗城(Toys"R"Us)玩具連鎖店將於明年捲土重來，在全美400多家梅西百貨(Macy's)設專賣店，一改申請破產前獨立設實體賣場的作法。

玩具反斗城2019年底曾在新澤西、德州開設的兩家門市，但因新冠疫情爆發而於今年1月關閉，如今與梅西百貨合作、重返零售據點，顯示出重振美國市場的另一番努力。

梅西百貨執行長根內特(Jeff Gennette)19日說，玩具事業一直是該公司強項，但僅占整體營運一小部份，正打算將規模擴大五倍之際，與玩具反斗城敲定合作；他說，將來到店買玩具的顧客可能會選購其他商品，進而為百貨連鎖店帶來額外銷售業績。

根內特認為， 透過這次合作，梅西百貨將有更大動能開拓玩具業務。

梅西與玩具反斗城表示，雙方合作下，梅西百貨顧客可透過梅西數位訂單系統上網購買玩具反斗城的商品。

玩具反斗城表示，該公司透過美國以外近900家品牌商店、以及超過25國電子商務創造20億元以上的全球年銷售額；今年稍早，品牌管理公司WHP Global收購其母公司Tru Kids控股權。

Tru Kids由二戰老兵拉撒路(Charles Lazarus)於1948 年創立，他在華盛頓特區開設嬰兒家具店因應戰後嬰兒潮需求，1957年開設第一家玩具反斗城商店，這樣的玩具超市是全新經營概念。

然而，沉重債務、網購快速蔚為風潮讓玩具反斗城破產；正如百貨公司拼不過折扣店、快速時尚零售商和線上零售店一樣，再加上新冠疫情衝擊，處境雪上加霜。

梅西百貨19日公布，截至 7月31日季度淨銷售額為56.5億元，高於去年同期的35.6億元。

此外，在全球各海港陷困境下，玩具公司正致力確保年底假期供貨無缺；玩具業資深人士說，由於供應鏈中斷、材料和勞動成本上升，今年挑戰比去年疫情剛爆發時更嚴峻。

梅西百貨 破產 疫情

上一則

大百貨迷你化 Bloomingdale's 月底在維州開小商店

下一則

學者：隔板防疫無濟於事 可能反成傳染源之一

延伸閱讀

足球／巴薩主場開幕戰第10分鐘 球迷高喊梅西

足球／巴薩主場開幕戰第10分鐘 球迷高喊梅西
足球／梅西告別巴薩拭淚紙巾 傳網拍開價百萬美元

足球／梅西告別巴薩拭淚紙巾 傳網拍開價百萬美元
金山人語／童話終有夢醒時

金山人語／童話終有夢醒時
足球／梅西來了 球衣一天銷售額 把年薪「校正回歸」

足球／梅西來了 球衣一天銷售額 把年薪「校正回歸」

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了