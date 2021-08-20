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大百貨迷你化 Bloomingdale's 月底在維州開小商店

編譯周芳苑／綜合19日電
布魯明岱爾百貨公司將推出小型商店Bloomie's。(美聯社)
布魯明岱爾百貨公司將推出小型商店Bloomie's。(美聯社)

諾斯崇(Nordstrom)、梅西(Macy's)等老牌百貨公司的大型店面傳統經營模式飽受線上零售衝擊，一直嘗試縮減規模；梅西百貨旗下的布魯明岱爾百貨(Bloomingdale's)預訂本月底開設第一家小型概念商店，取名「 Bloomie's」。

即將開張的Bloomie's位於維吉尼亞州費爾法克斯郡(Fairfax County)郊區購物區，面積2萬2000平方呎，比傳統布魯明岱爾百貨實體店平均15萬平方呎的規模要小得多，商品也較少、展示循環時間也較短，希望以更周到的商品和服務吸引顧客。

Bloomie's計畫每周多次更新衣服、美容產品和配飾，擁有更多開放空間，並將設有古巴咖啡酒吧Colada Shop，供應飲料和肉餡捲餅等食物。

布魯明岱爾執行長斯普林((Tony Spring)說，新商店更休閒方便，希望成為鄰里商店。

大百貨公司設小店非新鮮事。諾斯崇百貨的小店面Nordstrom Local於2017年登場，目前在加州、紐約有七個據點；目標市場(Target)2012年開始在市區開設較小店面，並不斷在大學城展店，面積1萬5000至4萬平方呎。

這些小商店試圖與線上零售商競爭，多提供當日送達、線上下單而到店提貨等服務，而且線上購物的退貨過程順暢。

Bloomie's透過食物營造年輕時尚氛圍；即將進駐的Colada Shop將讓顧客在逛街時還可飲雞尾酒。

多數小型新店不會進駐大型購物中心，所以，租金、入駐率下降的購物中心業主無從受惠；小型新店開張對大型實體零售店關閉、緊縮的頹勢也幫不了忙，布魯明岱爾全美有54家直營店，一年來在加州、芝加哥各關了一家店。

小型商店處於測試階段；布魯明岱爾未透露Bloomie's進一步擴張的計畫。

梅西百貨近兩年在德州福和市(Fort Worth)和南湖(Southlake)推出較小賣場，稱為梅西市場(Market by Macy's)，接著將在達拉斯和亞特蘭大開三家店。

梅西百貨 加州 Macy's

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