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戴不戴口罩、打不打疫苗…校園對立 社會分化

編譯柯立偉／綜合16日電
各地學校將恢復實體授課，家長、學生、老師，甚至政治人物卻為在校戴不戴口罩的問題頭疼。圖為洛杉磯一所小學開學日，家長為學童調整口罩。(Getty Images)
各地學校將恢復實體授課，家長、學生、老師，甚至政治人物卻為在校戴不戴口罩的問題頭疼。圖為洛杉磯一所小學開學日，家長為學童調整口罩。(Getty Images)

雖然Delta變種病毒肆虐全美，絕大多數州在下一學年度仍傾向學校恢復實體授課。然而關於在校戴不戴口罩的問題，仍然讓許多家長、學生、老師，甚至政治人物頭疼，而且這樣的爭辯早已政治化，不只在學校，連一般生活中是否應實施口罩強制令，支持者與反對者之間的對立都已激化到近乎不可調和的地步。

以喬治亞州科布郡(Cobb County)為例，該郡的感染率過去兩周飆升74%，但州府仍決定不強制戴口罩，結果開學不到兩周，11日亞特蘭大都會區瑪瑞埃塔(Marietta)區東區小學就因為陽性率過高，而使整個五年級停課。同區的沃爾塔高中(Walton High School)也有一名高三學生在一天內接觸兩個確診同學，但都因為學區未強制戴口罩的規定，使學校成為病毒散播的溫床。

因此，許多擔心自家孩子染疫的家長組織抗議活動，要求學區實施口罩強制令。一位參加抗議活動的學生家長說：「我簡直不敢相信我們沒有口罩強制令，這簡直就是一場醞釀中的風暴。」

除戴口罩外，另一個能有效防範新冠病毒的手段就是疫苗，但在全美推廣疫苗所遇到的問題，與要求民眾戴口罩遇到的問題如出一轍，就是有死硬派民眾罔顧科學數據，只要不面臨死亡威脅，就堅持不打疫苗。

為此，輿情已漸有要求強制接種的聲浪。除聯邦政府帶頭強制所有公務員及軍人一律接種外，許多指標性的大企業如沃爾瑪超市(Walmart)等也強制員工接種，否則每周要做一次PCR篩檢。

凱瑟家庭基金會民調研究部主任哈米爾(Liz Hamel)指出，在政府努力規勸這麼久後仍不願意接種的民眾，已不太可能自願接種。他說：「各種激勵措施都已走到了盡頭，因此我認為現在該開始積極地實施強制接種。」

口罩 疫苗 學區

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