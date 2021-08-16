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史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

史上最多 糧食券福利將調高25%

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府通過調漲俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)平均約25%，將是史上糧食券福利最大漲幅紀錄。圖為紐約市一家商店門口點出「接受糧食券」的告示。(Getty Images)
拜登政府通過調漲俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)平均約25%，將是史上糧食券福利最大漲幅紀錄。圖為紐約市一家商店門口點出「接受糧食券」的告示。(Getty Images)

拜登政府通過調漲俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)平均約25%，成為美國史上糧食券福利最大漲幅紀錄。弱勢族群倡議人士指出，這波糧食券調漲將能更貼切地反映現今維持三餐溫飽的基本花費。

華盛頓郵報分析，透過調漲糧食券金額，「營養補充援助計畫」內容將出現大規模重整，迫切需要援助的特定窮苦家庭將因此受益。

報導指出，農業部長威薩克(Tom Vilsack)16日上午將宣布，與疫情發生之前的金額相比，糧食券補助將調高25%。

農業部發言人證實糧食券即將調漲。根據農業部數據，疫情發生之前，領取糧食券補助的民眾，平均每人每月領取金額121元。農業部根據「節儉食品計畫」 (TFP)計算公式，長期追蹤一家四口在符合預算控制的前提下，購買58項食品雜貨的開銷數額。

幫助弱勢團體：反映社會真實花費

非黨派健康倡議慈善組織「羅伯特伍德詹森基金」(Robert Wood Johnson Foundation)資深計畫長布塞爾(Jamie Bussel)指出：「簡言之，這絕對是改變遊戲規則的一刻。」

他說，這波改變可能產生巨大影響，減少甚至消除兒童饑餓以及美國的兒童貧窮問題。他表示，這波改變將有助於真實反映各地社區中，購買食品的實際花費開銷多少。

疫情發崩後，受到經濟走下坡、失業率攀升等影響，許多美國民眾不得不依靠國會通過的疫情紓困計畫勉強過日子，包括短期的額外失業補助津貼、禁止房東驅逐未繳租房客、暫停學貸繳付等。

華郵報導，疫情期間的各種紓困補助代表著規模龐大，但大多屬於暫時性的社會安全網擴張，幾項主要計畫將在今年9月到期。許多弱勢族群倡議人士主張，社會安全網的擴大應該改為永久有效。

專門研究對抗饑餓問題的專家，長期以來不斷對「節儉食品計畫」計算公式提出批判，認為計算方式過於老舊，無法呈現如金美國家庭面臨的困難。專家指出，這套1960年代推出的計算公式，推算假設是家長當中只有一人出外上班，另一名家長則在家對於所有餐點都自行從頭做起。

糧食券 疫情 美國

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