前FDA局長：新冠將成地方性傳染病 恐永遠無法群體免疫

FDA前局長高特里布預測，Delta變種病毒疫情消退後，新冠肺炎將成為一種地方性傳染病。(美聯社)

前聯邦食品暨藥物管理局(FDA )局長高特里布(Scott Gottlieb)13日向媒體表示，待Delta變種病毒疫情 消退後，新冠肺炎將會在美國 和其他西方國家轉為一種地方性的傳染病。

高特里布在消費者新聞與商業頻道(CNBC)節目「財經論壇」(Squawk Box)中說道：「我們正在歷經這場疫情從全球大流行變成趨向於地區性疾病，至少在美國和一些西方國家是這樣」；他也說明，在美國的地方性傳染病將以相對低的頻率流動，如同季節性流感。

來源：CNBC Television

高特里布於2017年至2019年擔任FDA局長，目前在各大公司擔任董事會成員，包括新冠疫苗的製造商輝瑞(Pfizer)；他也曾表示，未來幾年恐怕新冠病毒的感染案例只會持續增加，而「真正的群體免疫」可能永遠也無法達成。

高特里布說：「雖然現在還不是時候，但我認為在Delta這波疫情過後，將轉為一種地方性疾病，就像那些只會在冬天出現持續性感染的疾病；但絕對不會再像我們現在經歷的狀況這麼糟，而且這個情勢也不一定取決於補強針。」

高特里布強調，未來幾周民眾仍應持續關注Delta疫情的發展：「大概在9月底至10月，我們將開始看到Delta疫情的轉變，或可能要到11月，希望屆時我們能度過，在那之後我們就不會再看到像Delta這樣嚴重的疫情了。」

他還表示，依照去年夏天的疫情走勢來看，未來的確診人數也會和開學季及商業活動的復甦有關；高特里布預測，在南方的疫情趨緩後，紐約、新澤西和康州等都會區將出現確診案例暴增的現象。

他說：「美國是一個很大的國家，而Delta將會以地區性傳染病的模式席捲全國；希望到9月我們能觀察到南部的疫情有明顯的轉變，但東北部的確診人數將再次上升，還有五大湖地區和太平洋西北地區，也可能有上升的趨勢。」