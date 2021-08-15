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海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

Delta染疫「年輕化」新確診案例 15%是兒童

編譯陳韻涵／綜合14日電
近期新增確診的病例中，有15%為兒童染疫，專家FDA核准讓五歲至11歲的兒童接種疫苗；圖爲康乃狄克州一名13歲男孩日前接種疫苗。(Getty Images)
近期新增確診的病例中，有15%為兒童染疫，專家FDA核准讓五歲至11歲的兒童接種疫苗；圖爲康乃狄克州一名13歲男孩日前接種疫苗。(Getty Images)

各級學生陸續開學並返校上課，卻逢Delta變種病毒導致新冠肺炎疫情在美惡化之際，美國兒科學會(AAP)最新報告指出，近期新增確診的病例中，有15%為兒童染疫；疫區的兒童醫院異常忙碌，專家呼籲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准讓五歲至11歲的兒童接種疫苗

AAP收集7月29日8月5日的數據指出，將近9萬4000名兒童染疫且「持續大量增加」，這波疫情已讓兒童染疫人數增加近4%。報告指出，「夏初疫情好轉後，兒童病例自7月初穩定增加」；疫情以來，全美近430萬名兒童確診，占總病例的14.3%。

AAP表示，雖然目前看來，兒童不太可能染疫而致重症，但確診後是否會對其生理與心理健康造成長期影響仍未知。

路易斯安納州與佛州飽受Delta病毒困擾，居民的疫苗覆蓋率也不高；聯邦數據顯示，佛州當前小兒確診數為全美最高。奧蘭多小兒科醫師亞利安納‧卡迪拉(Adriana Cadilla)診所收治的確診兒童也逐漸增加，「這是一場公衛危機，系統超載」。

近期新增確診的病例中，有15%為兒童染疫，專家FDA核准讓五歲至11歲的兒童接種...
近期新增確診的病例中，有15%為兒童染疫，專家FDA核准讓五歲至11歲的兒童接種疫苗；圖爲康乃狄克州一名13歲男孩日前接種疫苗。(Getty Images)

邁阿密尼可拉斯(Nicklaus)兒童醫院副總裁梅斯特(Marcos Mestre)說，兒童染疫近幾周「顯著激增」，部分兒童被未接種疫苗的家長傳染。他說：「這很煎熬，染疫兒童獨自在社會壓力和醫療環境下對抗病魔，沒有家長陪伴。」

卡迪拉表示，院方只能提供兒童支持照護，單株抗體療法和疫苗都尚未核准開放12歲以下的病患使用，更令人難過的是，部分病患的家人直到孩子染疫住院，才願意接種疫苗。隨著學校開學，卡迪拉擔心會有更多未接種疫苗者感染無法接種疫苗的兒少。

AAP主席李‧薩維奧‧比爾斯(Lee Savio Beers)上周寫信呼籲FDA盡快核准5歲到11歲的兒少接種新冠疫苗。

來源：NBC News

疫苗 疫情 佛州

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