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Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

年輕人「高移動性」傳播快 30到39歲新冠住院率升高

編譯柯立偉／綜合14日電
隨著Delta變種病毒擴散，全美因新冠肺炎住院的患者有年輕化的趨勢；圖為加州El Centro一家醫院的護士，在ICU病房門外做標注。(Getty Images)
隨著Delta變種病毒擴散，全美因新冠肺炎住院的患者有年輕化的趨勢；圖為加州El Centro一家醫院的護士，在ICU病房門外做標注。(Getty Images)

隨著Delta變種病毒在未接種的人群間迅速擴散，全美因新冠肺炎住院的比例有年輕化的趨勢，聯邦疾病防治中心(CDC)及衛生部(HHS)的最新數據顯示，比起1月初平均每10萬名30至39歲年輕人中只有兩人入院，本月11日此一平均值已上升至2.5人。

內布拉斯加大學醫學院全球公衛中心主任勞勒(James Lawler)表示，這樣的趨勢代表Delta變種病毒的傳染力與重症率都很高，過去30歲出頭的年輕人即便染疫也不一定需要住院，現在卻有接受積極治療的需求；他說：「Delta真的很恐怖」。

根據阿肯色大學附設醫院主任米那(Nikhil Meena)在醫療前線觀察的結果，也與勞勒的分析相同；米那表示，近一個月來因新冠肺炎求診的30至39歲的病患，其嚴重程度較以往更甚；他說：「這群年齡段的人過去不太需要到醫院求診，現在卻可以看出他們的病況有惡化趨勢。」

而造成疫情年輕化的主要原因，莫過於疫苗覆蓋率不足；根據CDC的統計，25至39歲間的年輕人口已完整接種兩劑疫苗的比例不到一半，明顯低於全國成年人口61%的接種率；此外，這個年齡段的人口多數初為人父人母，因此家中多有尚不能接種疫苗的未滿12歲幼兒，一旦他們染疫，傳染給自己孩子的機率也很高。

感染Delta變種新冠病毒住院的患者有年輕化的趨勢，30至39歲的患者往往容易傳...
感染Delta變種新冠病毒住院的患者有年輕化的趨勢，30至39歲的患者往往容易傳染給家中的小孩；圖爲德州休士頓的一名女新冠病人，和醫生一起在病房内透過手機與家人視訊通話。(Getty Images)

約翰霍普金斯大學傳染病學家珍妮佛．諾佐(Jennifer Nuzzo)呼籲新手爸媽盡速接種疫苗；她說：「避免孩子染疫的最佳方法，就是父母趕快接種疫苗。」

另外，年輕人口的高移動性也是也是疫情增溫的主因，再加上其低接種率，兩者相輔相成之下才導致疫情在年輕族群間一發不可收拾；傳染病學家指出，年輕人口因為有工作需求，需往返住家與工作場所之間，再加上這個年齡段特有的社交需求，無疑增加暴露於並環境中的風險。

佛羅里達州薩拉索塔紀念醫療中心(Sarasota Memorial Health Care System)主任費里卡(James Fiorica)說：「病毒最愛這種高移動的載體，一個30出頭、有移動需求的人就是病毒散播的絕佳溫床。」

疫苗 疫情 變種病毒

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