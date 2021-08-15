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Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

拜登政府備妥1億劑「補強針」 養老院、醫護秋季優先打

編譯陳韻涵／綜合14日電
拜登政府最快將於秋季啟動新冠疫苗補強針的接種計畫，醫護人員有望優先接種；圖爲加州洛杉磯一名護士在接種疫苗。(Getty Images)
拜登政府最快將於秋季啟動新冠疫苗補強針的接種計畫，醫護人員有望優先接種；圖爲加州洛杉磯一名護士在接種疫苗。(Getty Images)

拜登政府最快將於秋季啟動新冠疫苗補強針的接種計畫，讓養老院和醫護人員優先接種。

紐約時報引述消息人士的說法報導，研究人員還在熱議補強針是否有需要接種之際，拜登已備妥至少1億劑補強針疫苗；第一批補強針可能於10月起開放養老院居民及醫護人員使用，接著是長者，補強疫苗將與原先施打的疫苗品牌相同。

許多政府外的專家表示，尚無證據顯示美國人接種疫苗的效力減弱，但政府官員表示，待疫情達到臨界點時，恐怕無法承擔延後數百萬人補強針的後勤準備作業。

變種病毒肆虐，部分地區的疫情回溫，德州、路易斯安納州和密西西比州的醫院爆滿，許多人確診者未接種疫苗。

世衛籲各國推遲補強針

美國當局密切觀察以色列等國家的指標，以色列數據顯示，率先接種輝瑞(Pfizer)與BioNTech合作研發新冠疫苗的長者，重病情況加劇。

世界衛生組織(WHO)呼籲各國推遲補強針計畫至9月，協助其他國家提高疫苗接種率。

歐盟監管單位本月表示，尚無足夠數據證明補強針的效用，德國與法國則已宣布9月將讓老人及高風險群體接種補強針。

已讓60歲以上國民接種補強針的以色列12日表示，將把補強針的接種年齡調降至50歲；英國尚未宣布補強針計畫，但已擬定讓50歲以上國民接種。

美已百萬人接種補強針

儘管聯邦食品暨藥物管理局(FDA)尚未批准補強針是否安全無虞，美國已有至少100萬人已經打到補強針，占完成接種人數的不到1%；若輝瑞疫苗獲得授權許可，預料會有更多人試圖接種補強針。

一旦拜登政府啟動新冠疫苗補強針計畫，居住在安養中心的耆老將成爲優先接種人群；圖爲...
一旦拜登政府啟動新冠疫苗補強針計畫，居住在安養中心的耆老將成爲優先接種人群；圖爲紐約市布魯克林區一家養老院的一位86歲老人在接種疫苗。(Getty Images)

部分聯邦官員認為補強針僅針對特定族群，也有部分官員建議補強針應讓大眾接種，只是方式與接種時機的差異。

白宮首席醫療顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)日前表示，官員正在積極規畫，「遲早，你都要接種補強針」。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeffrey Zients)則表示，若補強針有其需要，將迅速且有效率地推出。

疫苗製造商積極推動補強針施打，但科學家認為目前還未到成熟時機，也沒有充足證據指出疫苗防範染疫重病和住院的效力減弱。

FDA前首席科學家露西安娜‧布里歐(Luciana Borio)表示，「先讓未接種者打疫苗，讓全球接種疫苗，再來談補強針。」

疫苗 美國 以色列

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