南華早報：「拜習會」是否能成 未來幾周是關鍵

媒體透露，拜登與習近平會面可能於未來幾周內確定。圖為美國前總統川普訪問北京時與習近平會面握手。(路透)

香港「南華早報」引述外交觀察家表示，中國 國家主席習近平與美國 總統拜登 舉行峰會的機會，未來數星期是關鍵時刻，端視中美兩國如何處理一些最有爭議的問題，任何緊張關係的升級，都會給峰會蒙上陰影。

消息來源指稱，雙方都在政府層面各自探索對方底線，考慮是否繼續展開更高級別的接觸。

其中一位觀察家、中國國際戰略研究基金會主任張沱生對「拜習會」的舉行仍抱有希望，但未來兩個月至為重要。「如果美方不挑起重大事端，不在南海和台灣問題上挑戰中國主權，兩國領導人會面還是有希望的。」

雙方官員都強調對話的重要性；美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)日前與新任中國駐美大使秦剛會晤時，兩人都認為溝通是解決分歧的關鍵；外界則希望這是實現「拜習會」的第一步。

上海復旦大學美國研究中心副主任信強指出，中方對拜登既失望又憤怒，原希望他可以緩和前總統川普的做法，但事實證明拜登比川普更強硬。

信強認為，解決中美關係的複雜困難，需要舉行領導人峰會，然而要舉行「拜習會」必須兩個條件：一是美國是否願意緩和緊張情勢，二是高層外交官之間的溝通能否營造良好氛圍，但「目前看不出美方有緩和關係、為會談創造良好條件的意圖」。

信強指出，實現「習拜會」還有很長的路要走，薛曼與秦剛的會晤，對實現中美峰會沒有決定性，雙方仍在試探對方的底線。

但最近的事件發展對舉行峰會難以樂觀；美國除加緊在南海的活動，還展開兩次大規模軍演，其中一次更聯合英國、澳洲和日本。中國其後在南海演習，還與俄羅斯在寧夏地區聯合軍演作為反制。

在其他問題方面雙方也爭論不休，包括美方指責中國任意拘留兩名加拿大人康明凱(Michael Kovrig)及斯帕弗 (Michael Spavor)、新冠病毒溯源、支持立陶宛加強與台灣關係等。

中國則透過新華社發表2萬字評論，力數美國及其盟友的七宗罪，以「小圈子」打壓中國。更直斥美國逐漸成為流氓。

這些指責不僅激起了中國民眾的民族主義情緒，更重要的是，反映出北京差不多放棄與華盛頓恢復關係的希望。