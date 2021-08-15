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索羅斯：習近平是開放社會的最危險敵人 全中國人受害

編譯中心／綜合14日電
金融大鱷索羅斯投書華爾街日報，稱習近平是開放社會最危險的敵人。(路透)
金融大鱷索羅斯投書華爾街日報，稱習近平是開放社會最危險的敵人。(路透)

有「金融大鱷」之稱的投資家喬治·索羅斯(George Soros)，14日在華爾街日報撰文指出，中國國家主席習近平「是全世界開放社會的最危險的敵人，而全體中國人都是他的受害者」，他在追求個人權力的過程中，拒絕了鄧小平的經濟改革道路，「將共產黨變成了一個唯唯諾諾的集合體」。

在這篇題爲「習近平的獨裁統治威脅著中國國家」文章中，索羅斯寫道，習近平有多個在中共內部無法自圓的矛盾，大大降低了其領導的凝聚力和有效性；他的信仰和行動之間存在衝突，他想讓中國成為超級大國的公開宣布和他作為國家領導人的行為之間存在著衝突，並且在美中之間衝突不斷的背景下顯現出來。

索羅斯表示，衝突的核心是美中兩國所代表的截然相反的治理體系；美國代表民主、開放的社會，政府的作用是保護個人自由；而習近平則認為，毛澤東發明了一種優越的組織形式，而他要將其延續下去，但那是一個封閉的極權主義社會，而習近平認為這樣的社會是優越的，因為它更有紀律性，因此更有可能在衝突中獲勝。

索羅斯說，習近平在2022年還面臨著一個的國內障礙：他想打破既定的繼承制度，改成終身任職；他覺得自己至少還需要十年，才能將一黨制國家及軍隊的權力集中在手中，他要確保反對者沒有能力抵制他。

這位出生在匈牙利的猶太裔美國商人，在文中提及他自1984年以來，一直積極參與中國事務，「當時我將中共改革者介紹給匈牙利，他們互相學習了很多」；索羅斯說，習近平於2013年掌權時，他積極擁護，但「這次是直言不諱地反對極權主義政權」。

索羅斯將習近平與中國改革開放的開山者鄧小平做比較，認為他是鄧小平大膽改革的受益者，「鄧小平意識到西方要發達得多，有很多值得中國學習的地方，並且學以致用，產生了奇蹟。」但他認為習近平「不明白鄧小平是如何取得成功的」，理所當然地利用鄧取得的成功，卻又「致力於消除鄧小平對中國發展的影響」。

索羅斯認爲，習近平正在進行一場有系統的運動，清除或消滅積累了大量財富的人；「這場運動威脅要摧毀『下金蛋的鵝』，他決心將財富的創造者置於一黨制國家的控制之下」；他說，習近平為了在2022年獲勝，已經將自己變成了獨裁者，「他沒有讓黨告訴他採取什麼政策，而是規定他希望黨遵循的政策」。

習近平 中國 美國

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